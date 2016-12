Combustible insuficient i excés de pes: les irregularitats de l'avió accidentat a Colòmbia amb 71 víctimes

L'avió accidentat a prop de Medellín el 28 de novembre, en el qual van morir 71 persones, entre les quals la majoria de l'equip de futbol del Chapecoense, viatjava amb el combustible al límit i amb excés de pes, segons ha revelat l'informe preliminar de l'Aeronàutica Civil de Colòmbia. El pilot i el copilot van conversar sobre la possibilitat de fer una escala a Leticia (Colòmbia) o a Bogotà "perquè es trobava en el límit de combustible", però finalment no ho van fer.

"Ells eren conscients que el combustible que tenien no era l'adequat ni era suficient", ha afirmat el secretari de Seguretat Aèrea, Fredy Bonilla. Inicialment, el pilot va decidir parar a Bogotà però finalment canvia la decisió i va directe fins a Rionegro, on hi ha l'aeroport José María Córdova de Medellín. La majoria dels enregistraments d'àudio presentats aquest dilluns a Bogotà han estat extrets de les caixes negres que van ser examinades a Londres pels fabricants l'aparell.

Segons la investigació, en el pla de vol presentat pel pilot a l'aeroport de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), l'autonomia de l'aeronau era de quatre hores i 22 minuts, exactament igual que el temps de vol. "Havia de tenir una hora i 30 minuts més (de combustible) que el temps de vol en forma estàndard", ha dit Bonilla.

L'informe revela a més que quan el pilot va demanar a la torre de control de José María Córdova que li permetessin aterrar, malgrat que encara no s'estva acostant a la pista, no informa de la gravetat de la seva situació ni tampoc informa que ja se li han apagat dos dels quatre motors. "En aquest punt tenien dos motors apagats i la tripulació no ha fet cap informe de la seva situació, que era crítica, i contínua reportant de forma normal" a la torre de control, ha explicat Bonilla.

Poc després, amb un tercer motor ja apagat, es pot sentir en els àudios divulgats com la torre li pregunta si necessita serveis addicionals en terra per a una possible emergència, i el pilot li respon que no. Quatre minuts abans de l'accident se li apaga el quart motor i es produeix la fallada elèctrica total de la qual el pilot informa per un sistema primari, ja que la resta havia quedat desconnectat per la falta d'energia.

En la seva última conversa, el pilot demana "vectors" mentre descendeix sense l'autorització per aterrar. La torre li pregunta llavors la seva altitud i l'informa que encara està a 8,2 milles (uns 13,1 quilòmetres) de la pista, però l'avió ja no respon i tot queda en silenci per l'impacte de l'aparell, que es produeix a uns 230 quilòmetres per hora.

La fi del "combustible" és la principal d'una sèrie d'irregularitats que es van cometre en el vol CP-2933 de Lamia, segons la investigació, que ha revelat a més que l'avió portava més pes del permès i volava a una altitud per a la qual no estava autoritzat. Segons l'informe, "el pes real de l'enlairament era de 42.148 quilos, és a dir que estava per sobre el seu pes màxim, de 41.800 quilos".

Bonilla ha indicat que l'avió " va enlairar amb 500 quilos de més" per sobre del pes màxim permès, "però aquest descobriment no és un factor prioritari per a l'accident com a tal". Una altra irregularitat trobada va ser que l'avió suposadament no estava certificat per volar per sobre de 29.000 peus i en el pla de vol presentat a l'Administració d'Aeroports i Serveis Auxiliars a la Navegació Aèria (AASANA) de Bolívia es va anotar que ho faria a 30.000 peus.