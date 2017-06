Les diferències entre Messi i Cristiano: com va tractar la premsa l'acusació de frau de l'argentí i com tracta la del portuguès?

El juny del 2013, Leo Messi era acusat per la fiscalia de frau fiscal. L'argentí era acusat d'haver defraudat 4,1 milions d'euros al fisc espanyol. Ara ha sigut el torn de Cristiano Ronaldo. El madridista ha sigut acusat d'haver defraudat 14,7 milions d'euros a Hisenda. Com va tractar la premsa esportiva el cas de Leo Messi? I com ha tractat ara el de Cristiano Ronaldo?

'Marca': "Un símbol sota sospita. Hisenda l'acusa de defraudar 4,1 milions", en el cas de Messi; "La fiscalia denuncia Cristiano. L'advocat del jugador diu que és víctima d'una injustícia", en el cas del jugador del Madrid.

'As': "La Fiscalia acusa Messi de defraudar quatre milions d'euros", "Cristiano, denunciat pel fiscal"

'Mundo Deportivo': "Acusat de frau fiscal" Messi: "Mai hem comès infraccions"; "CR 14,7"

'Sport': Messi: "Mai hem comès cap infracció"; "CR 14,7"

'El 9/ L'Esportiu': "La fiscalia acusa Messi i el seu pare de frau fiscal"; "Mala pinta"