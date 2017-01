El Comitè de Competició obre dos expedients a Gerard Piqué per les seves crítiques als àrbitres

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola ha obert dos expedients disciplinaris a Gerard Piqué. La notícia que ha avançat la Cadena Cope arriba després que el Comitè Tècnic d'Àrbitres, a través del seu president Victoriano Sánchez Arminio, requerís l'actuació del Comitè per les paraules del jugador català sobre els àrbitres. Durant dos jornades consecutives -primer a la Copa contra l'Athletic Club, després a la Lliga contra el Vila-real- Piqué ha posat en dubte el nivell de l'arbitratge espanyol, titllant-lo de "ruleta" que no ajuda l'espectacle.

Després d'encetar el debat a Bilbao, el defensa blaugrana es va refermar en les seves paraules en acabar el partit al nou Estadi de la Ceràmica, un partit que va acabar amb el central assenyalant cap a la llotja, en principi, interpel·lant el president de la Lliga, Javier Tebas. "Que ho analitzin, que hi perdin el temps", va dir diumenge passat.

El primer expedient l'ha obert el Jutge Únic, Francisco Rubio, que analitza ell sol els partits de Copa, mentre el segon l'han obert els tres jutges del Comitè -on s'inclou Rubio-. Segons la Cope, no hi haurà en cap cas conseqüències esportives i únicament una sanció econòmica de fins a 3.000 euros.