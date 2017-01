De les sancions econòmiques al tancament parcial: Competició proposa tancar el Sánchez Pizjuán

Com que les sancions econòmiques no han donat el resultat esperat, el següent pas serà tancar parcialment el Sánchez Pizjuán. Aquest és l'argument de l'instructor del Comitè de Competició per eradicar els càntics ofensius que s'escolten cada jornada a l'estadi del Sevilla. L'òrgan dependent de la Federació Espanyola de Futbol ha traslladat ja al club andalús la proposta de sanció que comportaria el tancament d'una part de les graderies de l'estadi. Abans que es resolgui l'expedient, el Sevilla té 10 dies per apel·lar i evitar la sanció que arriba després dels càntics que van realitzar-se en dos sectors del Gol Nord del Sánchez Pizjuán durant el partit contra el Màlaga, a la jornada 16.

L'episodi s'ha considerat per part de l'instructor com a "molt greu" i el mateix Sevilla ha comunicat que lluita perquè l'estadi estigui lliure "d'insults".