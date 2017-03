El contrast entre la premsa francesa i la madrilenya

La remuntada del Barça al PSG ha tingut reaccions força diverses si es comparen els anàlisis de la premsa de Madrid amb la francesa. La primera, fa diverses mencions als àrbitres, mentre que la segona, gairebé amb unanimitat, elogia el desplegament de futbol del conjunt blaugrana, a qui reconeixen superiors als parisencs.

"Remuntada amb objeccions", titula en portada l''As', que menciona l'actuació en la seva editorial, firmada pel director Alfredo Relaño: "El Barça, a falta de la seva millor arma, Messi, que va fer un partit gris, va aliar-se amb la por escènica i amb l'àrbitre, a qui a París tardaran a oblidar". Relaño defineix el primer penal xiulat al Barça com "comme ci, comme ça", i qualifica el segon com a "del tot inexistent". Remata l'article d'opinió dient que "entre els dos penals que va donar, i els dos que no va donar en l'altre costat, el biaix a favor dels locals de l'alemany Deniz Aytekin va resultar decisiu. Va refrescar el record d'Ovrebo".

Molt diferent és l'opinió del 'Marca', que titula en portada 'Apoteòsic', encara que subtitula que l'"àrbitre va perjudicar greument al PSG d' Emery". Malgrat no parlen de forma crítica en la crònica principal de l'arbitratge, si que dediquen, en les pàgines interiors, un article dedicat a aquest tema: "L'àrbitre, a l'ull de l'huracà: el PSG va demanar dos penals, l'expulsió de Neymar, i que no hi ha pena màxima de Marquinhos sobre Luis Suárez".

França lloa el Barça

"El PSG, humiliat" o " indescriptible", són alguns dels titulars més destacats de la premsa francesa, que no parla d'arbitratges, sinó de l'excel·lent actuació del Barça. "L'impossible va tenir lloc. Tres setmanes després de derrotar al Barça al Parc dels Prínceps, el PSG va rebre un correctiu al Camp Nou, una remuntada mai vista en la història del futbol europeu", escriu 'Le Parisien', que titula ' accident'.

Per l''Équipe', es tracta d 'un naufragi històric: "El PSG va viure un dels seus pitjors malsons concedint una derrota memorable. De manera incomprensible, els jugadors d'Emery van fer-se el boicot a si mateixos i el que havia de passar, va passar. Han estat castigats".

'Le Monde', al seu torn, destaca que el PSG entra en la història, però "per la porta petita, sent el primer club eliminat després de guanyar 4-0 a l'anada". També se suma a les crítiques el rotatiu 'Libération', que qualifica d'" irreconeixible" l'actuació dels francesos. "El PSG va ser dominat durant tot el partit, perdent pilotes i oferint la meitat dels gols al seu rival".

Els elogis, però, no es limiten a França. L'ESPN assegura que "els miracles existeixen , la nit impensable, una proesa mai aconseguida". 'Eurosport' parla d'"un forat negre, inconcebible", l'argentí 'Olé', de "miraculós", i el portuguès 'Globoesporte', diu "Més que un club". Fins i tot tot el canal televisiu 'CNN' es pregunta si la remuntada blaugrana és la major de la història.