Judith Navarro i Guillem Pujol, guanyadors de la Copa Nadal

Judith Navarro i Guillem Pujol han estat els guanyadors de la Copa Nadal, la clàssica prova de 200 metres de natació en aigües obertes que des de l'any 1907 se celebra al port de Barcelona. Organitzada pel Club Natació Barcelona, la tradicional travessia portuària ha complert la seva 107 edició i només ha faltat a la cita amb les festes nadalenques durant la Guerra Civil.

Guillem Pujol, del CN Mataró, ha encadenat, amb la d'avui, tres victòries consecutives a la Copa Nadal, encara lluny del rècord de deu triomfs en poder de Dani Serra. Gerard Alemany ha arribat en segon lloc a la meta, seguit d'Oriol Moreno. En categoria femenina s'ha imposat Judith Navarro, la jove promesa del CN Sant Andreu, que s'haimposat a Anna Godoy en un disputat final.

Des de les 11.00 hores, més de 300 nedadors han participat en aquesta 107 Copa Nadal, celebrada en un dia assolellat i amb l'aigua a una temperatura de 15 graus. El punt de sortida estava situat al Portal de la Pau, just davant del monument a Cristòfor Colom.

El caràcter festiu i familiar de la Copa Nadal permet que hi hagi diferents categories, tant masculines com femenines, a partir dels nascuts el 2003, incloent la Màster E, nascuts el 1946 i anteriors, sense oblidar una categoria per a discapacitats.

Els nedadors que més vegades han guanyat la prova són Dani Serra (10), seguit de David Royo (7) i Joaquim Quadrada, Robert Queralt i Antoni Corell, en cinc ocasions cadascun d'ells, mentre que en la categoria femenina Carme Soriano es s'ha imposat en sis edicions, seguida de Mari Bernet i Esther Nuñez, totes dues amb cinc victòries.