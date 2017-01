L'Espanyol torna a convertir-se en l'aspirina d'un València reanimat (2-1)

Com ja va passar el curs passat a Mestalla, l'Espanyol ha tornat a convertir-se en un rival aspirina per un València necessitat que aconsegueix treure una mica el cap del descens gràcies a tres punts guanyats a base d'insistència i més joc que el d'un Espanyol excessivament replegat que ha tardat massa en entrar al partit i proposar alternativa al domini d'un València que no guanyava a Mestalla des del setembre.

El conjunt de Quique Sánchez Flores, ovacionat per l'afició local, pràcticament mai ha existit. Tenia davant una bona oportunitat per fer sang d'un rival tocat, però lluny d'aprofundir en la crisi valencianista, els blanc-i-blaus, en un matí desafortunat per oblidar, han permès que els homes de Voro recuperin l'harmonia amb la seva afició a través d'una actuació plena de confiança. Semblava una qüestió d'encert, però el veritable diferencial estava en la intensitat de tots dos equips. En cada pilota dividida, la necessitat dels locals pesava més que la d'un Espanyol incòmode, lent de pensament i d'execució i superat per un equip més viu, dinàmic i intens que l'ha dominat d'inici a fi.

Una dinàmica preocupant

Encara que a l'Espanyol de Quique no li molesta especialment no tenir la pilota, aquest cop ha patit de valent per enllaçar jugades més enllà del mig del camp. Darrere enyorava el caràcter de Víctor Sánchez (l'Espanyol no guanya sense ell a la gespa des del gener de 2015, ara fa dos anys), sent Diego López i David López els principals baluards defensius. El central, com va fer al Camp Nou, ha aconseguit escurçar distàncies a pocs minuts del final quan l'equip més ho necessitava.

En atac el balanç ofensiu deixava molt que desitjar. Minvat per les baixes de Piatti, Baptistao o Caicedo, Moreno era l'únic que aconseguia aportar un cert dinamisme associant-se als homes de banda. Abans del gol local, només Álvaro, amb un remat creuat que ha blocat Diego Alves sense problemes, ha aconseguit generar alguna ocasió de perill. Un balanç insuficient per ferir a cap rival.

Mentrestant, els locals tocaven a plaer, conscients que aquest cop els tres punts no se'ls podien escapar com havia passat en anteriors jornades. Després d'una temerària pèrdua de Sevilla en camp propi, una ràpida circulació valencianista ha servit perquè Montoya rematés a plaer una bona assistència de Nani. El València obria així un marcador que tancaria Mina, en rematar de cap un mal refús de Diego López al segon temps. Cap premi per un Espanyol poc ambiciós que es limitava a treure aigua de la seva zona defensiva.

A través de la banda esquerra de Gayà i Nani, el València canalitzava la major part dels seus atacs, bona part dels quals acabaven en pilotes penjades a l'àrea. De remats clars, pocs, encara que la sensació de perill era constant, fet que animava una afició, la de Mestalla, tant crítica amb els propietaris valencianista com afectuosa amb els seus jugadors. La cara de Quique, capcot, ho deia tot. El seu equip va intentar estirar-se al segon temps, però seguia cometent pèrdues en la sortida i, tot i el gol de David López, seguia sense concretar res i cedia massa espais a un València reanimat a costa d'un Espanyol que segueix sense enlairar el vol.