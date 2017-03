Marjolijn van der Meer, amiga de Johan i Danny Cruyff, recorda el mític jugador i entrenador

Aquest diumenge Antoni Bassas conversa amb Marjolijn van der Meer, amiga íntima de la família Cruyff. En aquest fragment de l'entrevista recorden com jugava Johan i com vivien els desplaçaments en aquella època. També reflexionen sobre la diferència entre holandesos i catalans. Van der Meer explica que els holandesos poden entendre ràpidament com són els catalans, perquè els costa molt actuar, però, en canvi, opinar els costa molt poc. Parlant d' independència, Marjolijn reclama una mica més d'energia: "Amb la independència, som-hi. Una mica més d'energia, ara sembla que sí, però costa molt".