El cuer posa a prova el somni europeu

La visita del cuer, l’ Osasuna, a Cornellà-El Prat d’aquest diumenge (12 h, BeIN LaLiga) serà una bona oportunitat per calibrar l’estat d’ànim d’un Espanyol que inicia, contra els navarresos, un tram clau de la temporada farcit de partits -cinc en 21 dies, quatre dels quals contra rivals directes en la lluita per les posicions europees-. Poc importa, per a Quique Sánchez Flores, que les xifres expliquin que l’Osasuna, últim amb 10 punts -a vuit de la salvació-, hagi sumat quatre dels últims 45 punts en joc, sigui l’equip més golejat de la categoria amb 52 gols encaixats i el segon menys golejador (24) i que només hagi guanyat un partit en 23 jornades (el 17 d’octubre).

Per al preparador madrileny, aquest serà un partit “trampós” en què vol evitar donar per descomptat un triomf que no preveu fàcil. “Donar per feta la victòria abans de jugar no ajuda gens. Ens hem abstret d’aquesta possibilitat”, va afirmar el tècnic, que va desitjar que el seu equip torni a fer un partit com els últims que ha fet a casa, contra el Sevilla o el Granada. “Res ens diu que el partit de l’Osasuna serà més fàcil que el del Celta o el del Vila-real. Amb aquest objectiu, primari i vital, ja n’hi ha prou per no anar més enllà. La humilitat és clau per competir, no subestimar ningú i tractar tots els rivals de la mateixa manera”, va dir tot lloant el joc dels navarresos d’aquestes últimes jornades.

Oblidar les derrotes contra el Madrid i la Reial Societat, les primeres dues seguides del curs, serà gairebé una obligació per a un conjunt que recupera Marc Navarro per al lateral dret i que, malgrat que perd Diop per sanció, té davant una ocasió propícia per recuperar sensacions. “Esperem donar una resposta formidable davant de la nostra gent, que sigui un dia que vingui de gust venir a l’estadi i puguem jugar a camp contrari amb situacions d’atac àmplies”, va confiar el tècnic, satisfet de veure com va buidant-se la infermeria. “Navarro està bé, només va estar dos dies aturat, i el cos mèdic pensa que no hi ha cap risc”, va dir del lateral.

Víctor Sánchez, a punt

Amb Víctor Sánchez també a punt de tornar, el rubinenc aviat podria tornar a tenir minuts en la seva posició natural, la de migcampista, i deixar el lateral dret per al jove del planter. “Reubicar-lo a ell i a David López ens donaria noves opcions al mig del camp”, va reconèixer el tècnic, que va recordar que si no mou el central és perquè “està sent el millor defensa aquesta temporada”. El cuer visita Cornellà i, amb ell, l’Espanyol torna a somiar a enganxar-se al tren d’Europa.

Per la seva banda, l’entrenador de l’Osasuna, Petar Vasiljevic, va admetre que els seus jugadors són “conscients” que es juguen “molt” en el partit. “Després de perdre al camp del Celta la gent estava una mica apagada però ara els jugadors estan endollats i amb ganes. Som conscients que ens hi juguem molt, perquè el temps passa i no aconseguim guanyar partits, que és el que preval”, va concloure el tècnic serbi dels navarresos.