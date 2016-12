La culpa la té Madrid

Aquesta setmana ens hem assabentat de la notícia que el TAS ha reduït la sanció que prohibeix fitxar al Reial Madrid a una sola finestra. És a dir, que aquest mercat d’hivern no podrà fitxar però sí que ho farà a l’estiu. I aquesta resolució no ha agradat a molts aficionats blaugranes, començant pel president Josep Maria Bartomeu, que ja ha mostrat públicament la seva sorpresa perquè, a més, com ha reconegut, al Madrid el defensava el mateix bufet d’advocats que al Barça. La reacció fàcil sempre és la mateixa: pensar que el Madrid té tracte de favor, que Florentino sempre se surt amb la seva, etcètera, etcètera. Però aquesta vegada, no.

I és important diferenciar-ho per guanyar credibilitat en el discurs victimista del Barça, que moltes vegades té raó de ser. Per exemple, a la final del Mundial de Clubs l’àrbitre va cometre un error clamorós no expulsant a l’últim minut Sergio Ramos perquè li venia gran el partit i perquè va pesar més la història de la samarreta blanca. Això sí que va ser un tracte de favor als blancs denunciable. Una final que intenta tenir prestigi no la pot arbitrar un col·legiat que idolatra un dels dos equips a qui xiula.

Però en el cas de la sanció de la FIFA hem de fer clarament una autocrítica blaugrana. I veient el cas del Madrid, la situació encara és més greu. Justament aquesta resolució del TAS deixa en evidència els dirigents blaugranes, que van pecar de prepotència, d’assenyalar una mà negra inexistent i de desviar l’atenció amb aquell missatge de “La Masia no es toca”, quan en realitat això no hi tenia res a veure. El Madrid, en aquest cas encertadament més humil, quan va rebre el primer avís de la FIFA, en lloc de fer soroll, li va fer cas. Es va mostrar comprensiu i va anar canviant tot allò que li demanaven. I com a compensació, la sanció s’ha reduït. En canvi, l’Atlètic de Madrid, per exemple, va seguir també a la seva i ni tan sols va presentar recurs davant del TAS perquè havia incomplert clarament les irregularitats denunciades i no havia fet res per esmenar-les.

Allò tan dels 80 que cantava La Trinca que “Tant de dia com de nit, la culpa la té Madrid” potser ho hauríem d’actualitzar una mica, avui en dia. En tots els aspectes, no només l’esportiu. Perquè en algunes ocasions la culpa la tenim nosaltres mateixos. I si escollim bé la culpa concreta que tenen a la capital espanyola, que és cert que existeix moltes vegades, guanyarem prestigi i credibilitat i segurament arribarem més lluny i ens farem més forts.