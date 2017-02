Una cursa plena de rècords i records

Entre avui i demà es disputa la vuitena edició de la Bassella Race 1, la cursa d’enduro extrema més popular d’Europa, ja que seran gairebé mil tres-cents els pilots que hi participaran. La prova, promoguda per les empreses SIP Motor Sports i Bassella Experiences, té com a principal preocupació la reducció de l’impacte ambiental que el pas dels participants puguin ocasionar sobre el terreny, i per això els treballs posteriors a l’esdeveniment són tan importants i estan tan cuidats com els preliminars. Aquestes entitats han organitzat fa poc els Sis Dies d’Enduro a Navarra, i el seu èxit en aquest aspecte s’ha reconegut amb diversos guardons internacionals que han obtingut per aquest esforç. La BR-1 reuneix els principals noms de l’enduro nacional, on destaquen alguns dels principals pilots catalans que més han reeixit en l’últim Dakar, com ara Gerard Farrés o Laia Sanz, entre d’altres.