El 77% dels catalans és del Barça

El Barça és l'equip preferit per a la gran majoria de catalans. Un 77,5% dels que se senten identificats amb algun club escullen l'equip blaugrana, un percentatge que multiplica per 7 el del segon equip a la classificació: el Reial Madrid. No és habitual, però l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha preguntat als ciutadans sobre futbol. Els resultats mostren un país majoritàriament interessant per 'l'esport rei'. El 70% de la ciutadania s'identifica amb algun club i, sobretot, pel F.C. Barcelona. El Madrid és l'equip predilecte per al 10% dels catalans als quals els agrada el futbol, i triplica els seguidors del segon equip català a la llista, l' Espanyol, que convenç el 3,6% dels aficionats.

L' Athletic de Bilbao és el quart equip amb qui se senten identificats els catalans (1,4%), i el cinquè, l' Atlètic de Madrid (1,2%). Pel que fa als campionats de seleccions, el 55% dels catalans se sent orgullós amb els èxits de la selecció espanyola i el 31,1% diu sentir-se'n poc orgullós. Si existís una selecció catalana els èxits serien celebrats pel 67% de la població, i el 20% no se'n sentiria orgullós.

Es culers votarien a favor de la independència

El darrer baròmetre inclou diverses novetats. Una és la pregunta sobre els clubs esportius, i una altra, la que demana als ciutadans què votarien en cas d'un referèndum unilateral. Els polítics acostumen a intentar deslligar esport i política, però la taula d'encreuament de dades del CEO permet fer l'exercici de saber què votarien els aficionats al futbol.

Els més independentistes són els del Barça. Un 59,9% votaria a favor de la independència, per sobre del 15,2%, que hi votaria en contra. El 12,8% preferiria abstenir-se i no participar a la consulta. Les dades són força diferents quan s'analitzen els aficionats de la resta d'equips. Entre els de l' Espanyol, per exemple, el 39,5% votaria sí a la independència, el 31,6% votaria no i el 23,7% no participaria en una consulta unilateral. I entre els seguidors del Madrid, només el 8,3% es posicionaria a favor de la independència. El 45% aniria a votar per optar pel no i el 34% apostaria per un boicot a la consulta.