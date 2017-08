El primer derbi del curs mesura les sensacions de Reus i Nàstic

El primer derbi tarragoní de la temporada arriba aviat. Reus i Nàstic es veuran les cares aquest diumenge (20.30 h, LaLiga 123 TV) en la segona jornada de la Segona Divisió. Cap dels dos conjunts va aconseguir guanyar en la seva estrena en aquest nou curs, de manera que si un dels dos guanya pot afectar la moral del seu veí. Els reusencs van obtenir un punt positiu del Lugo, mentre que els grana van caure a casa davant l'Almeria.

La rivalitat no hi faltarà, però tampoc ho farà el respecte, com han mostrat Aritz López Garai i Lluís Carreras en la tradicional trobada de tècnics prèvia a la cita. "Hem d'aprofitar i explotar el fet de jugar a casa amb la nostra gent", ha explicat Garai, que ha destacat el fet de jugar al seu camp com l'únic punt a favor dels seus homes. "Els dos equips estem en construcció i amb dos tècnics nous i dues plantilles noves. És un derbi que ha arribat molt aviat".

"Hem oblidat el partit contra l'Almeria. La gent està bé, motivada, amb ganes d'encertar les ocasions que tenim", ha comentat Carreras, que ha advertit que el Reus és "un bloc compacte, que concedeix poques ocasions", encara que no ha volgut donar pistes de què faran.

Al Nàstic, podria debutar una de les dues cares noves que han arribat aquesta setmana, Jon Gaztañaga. El migcampista defensiu podria tenir els primers minuts al derbi. No podrà fer-ho l'altre fitxatge, un Jean Marie Dongou que està recuperant-se d'una lesió al genoll dret que va patir amb el Saragossa, i s'incorporarà progressivament a la dinàmica del grup un cop recuperat. Zahibo, Assoubre, Abraham, Djetei i Pol Valentín també són baixa, mentre que Mesa és dubte.

El Barça B vol seguir guanyant

Després de sorprendre el Valladolid a domicili (1-2), el Barça B de Gerard López intentarà mantenir les bones sensacions contra un Tenerife (21.00 h, GolT) que arriba com un dels candidats a l'ascens al Mini. "És un horari diferent, però no podem controlar-ho. Tenim il·lusió de començar a casa contra un equip important que també està cridat a lluitar per les places capdavanteres". El conjunt canari també va guanyar en la seva estrena a la Lliga 123.