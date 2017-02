El derbi per reenganxar-se al curs

Fraikin Granollers i Barça Lassa s’enfronten en el seu retorn a la Lliga Asobal (20.30 hores, Movistar+). Els dos equips estrenen al Palau Olímpic la segona volta de la competició, que arrenca desubicada, amb la sensació que l’handbol encara es juga a França. El Mundial, un cop més, marca la temporada. Especialment la del Barça, que ha perdut a 12 jugadors durant el primer tram de gener. Tres d’ells, els campions Dika Mem, Timothey N’Guessan i Credic Sorhaindo, no es van exercitar a les ordres de Xavi Pascual fins dimecres. “El primer partit de la segona volta, després d’una cita de seleccions, és una incògnita. Alguns jugadors tornen sobrecarregats i no hi ha molt temps per preparar el xoc. No podem saber on estem perquè només hem fet dos entrenaments. Els automatismes, si no els practiques, els vas perdent”, comentava, resignat. Les circumstàncies, però, no l’allunyen de l’objectiu principal. “Venim a guanyar, que quedi clar. Ja som grandets i sabem què hem de fer”.

A Can Barça celebren que la infermeria estigui buida. A diferència d’altres campanyes, cap dels jugadors internacionals ha tornat amb molèsties físiques preocupants. Fins i tot Filip Jicha, de baixa des de l’octubre, “està per entrenar”, segons va dir Pascual, deixant entreveure que avui podria ser el descartat. “El d’aquest any és un reinici particularment complicat, perquè el Granollers ens exigirà el màxim. Està molt ben entrenat. Té diferents variants tàctiques i defensivament sempre ens ho posa difícil. Els seus dos centrals defensius són dels millors de tota Europa, no només d’Espanya. És un enfrontament de Champions”, deia.

Els locals, tot i només comptar amb un internacional (Adrià Figueras), tanquen les primeres setmanes d’any amb un bagatge de baixes i absències estrepitós. El jove lateral Vladan Loncar (19 anys), cedit pel Pick Szeged, va decidir dies enrere abandonar el club en no disposar del protagonisme que creia (jugador i l’entitat hongaresa) que havia de tenir. A més, la setmana passada Álex Márquez va patir un esquinç de genoll i és baixa. “Reprenem la Lliga amb menys gent. És dur, perquè el nostre calendari es complica i es satura. No hem de fer un drama de la situació. Intentarem rotar la plantilla, com sempre, i reforçar-nos a nivell intern. Tenim grans jugadors a la base”, va apuntar Viver. Amb la fase de grups de la Copa EHF a la cantonada, el preparador celebra, paradoxalment, l’aturada competitiva. “Ens ha permès fer una bona pretemporada d’hivern. Hem pogut carregar piles. Començar la segona volta a casa, contra el Barça, ens agrada. Que sí, que el Barça és molt perillós i que és molt bo. Però és una gran manera de tornar a la rutina. Tots la trobàvem a faltar”