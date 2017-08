Una derrota que obliga a fitxar aviat

Pep Segura, responsable de la direcció esportiva del Barça, afirmava al final del partit que un resultat no podia modificar la manera de treballar d’un club. La desfeta contra el Reial Madrid, però, va afegir urgències a un club que a mitjans d’agost gairebé no s’ha reforçat. Semedo, el lateral fitxat per més de 20 milions, no va jugar ni un minut i Deulofeu, recuperat de l’Everton, no va aconseguir mai marcar diferències en un partit en què pretenia ratificar les bones sensacions del Gamper. “No era un partit fàcil per a en Gerard. Contra el Madrid, cal temps per a tothom”, deia Segura sobre el partit del català. El primer partit oficial va acabar amb una dolorosa derrota. “Cal calma, cal treballar i confiar en l’Ernesto”, deia Segura sobre el nou tècnic blaugrana.

Els jugadors del Barça van intentar enviar un missatge de calma, però les cares eren llargues. A pocs metres d’on feia festa el Madrid, Zidane es queixava per l’expulsió de Cristiano Ronaldo, que es perdrà el partit de tornada, de forma elegant. El francès, pausat i sense voler donar per sentenciada una competició que ara mateix ja sembla en mans dels madridistes, va felicitar els seus parlant amb la calma pròpia de qui ha fet del triomf un modus vivendi. “Serà molt difícil capgirar-ho. Ara ho veiem negre. Se’ns ha posat quasi impossible. El Madrid ha fet molt bé els contraatac”, es queixava Sergio Busquets, un dels jugadors del Barça que van donar la cara.

La directiva del Barça tampoc va parlar, delegant a Pep Segura la tasca de portaveu tant abans com després del partit. Segura, nerviós, va fallar en afirmar: “L’errada de Piqué ha canviat el partit”, quan Piqué havia estat defensant en inferioritat de condicions durant bona part del partit. El missatge ahir dins del club era intentar aparentar calma, demanar tranquil·litat i paciència. El gran damnificat, però, era un Ernesto Valverde que, quan falta una setmana per a l’inici de la Lliga, gairebé no ha rebut reforços per millorar una plantilla que porta dues temporades rebent noves cares, sense que aquestes, amb l’excepció d’Umtiti, permetin millorar el nivell i donar relleu a jugadors que ja no poden jugar absolutament tots els partits d’un curs. A la llotja es van viure moments de nervis al final, tant per veure Raúl, nou ambaixador madridista, celebrant els gols, com per imaginar què pot passar si l’equip no aconsegueix canviar aquesta dinàmica les properes setmanes.

Dins del club es faran esforços per poder tancar en breu un fitxatge, ja sigui el de Dembelé o Coutinho, per tal d’intentar canviar l’estat anímic del barcelonisme. Ahir, a dos quarts d’una de la matinada, amb el camp buit i quatre turistes encara fent-se selfies, Valverde seguia xerrant amb membres de la direcció esportiva, intentant traçar les línies mestres d’un discurs que passa per l’autocrítica i per demanar calma. Si Valverde pensa en el joc, a la directiva li parlen de noms i de diners. L’estiu ha arribat calent, a Barcelona.