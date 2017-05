El descens del filial no alterarà els plans de l'Espanyol

En acabar el derbi de filials diumenge passat, els jugadors de l’Espanyol marxaven dolguts pel descens a Tercera i per les burles dels futbolistes del Barça, que ja havien assegurat la primera plaça del grup i van fer gestos ofensius a l’afició espanyolista. Malgrat pugui ser considerada la primera taca esportiva de l’era Chen Yansheng, aquest descens no hauria d’alterar els plans de formació que l’Espanyol ha previst per al seu filial. “Els Puado, Bermejo, Álex López competiran igual, són els mateixos jugadors, amb el mateix talent i creixeran igual a Tercera que a Segona B”, advertia a la conclusió del derbi el tècnic periquito David Gallego (el futur del qual encara està per decidir, malgrat tenir dos anys de contracte), que reivindicava que la feina i els objectius marcats pel club no se cenyeixen a jugar en una categoria o en una altra, sinó a proporcionar joves talents al primer equip.

El precedent del 2009

El tècnic va lamentar la falta d’encert rematador dels seus (35 gols), falta d’efectivitat que s’explica per la pèrdua de talent: l’Espanyol B s’ha anat debilitant i no s’han cobert les seves places amb recanvis de garanties. Progressivament, Roca, Aarón, Navarro i Melendo van anar pujant al primer equip. Després, Marc Gual, la principal referència ofensiva, va marxar al Sevilla Atlètic. Cap jugador del filial ha igualat encara els sis gols que va firmar el davanter badaloní entre agost i novembre. Amb el seu nou equip, a Segona Divisió, n’ha firmat vuit, i ha repartit cinc assistències. Si bé és cert que qualsevol descens és dur, a l’Espanyol redueixen la seva preocupació sobre un dels eixos vertebradors del projecte, la formació de joves. Aarón Martín, Marc Roca, Marc Navarro i Òscar Melendo han fet el salt, i tots quatre comptaran amb fitxa del primer equip l’any vinent.

10 Jugadors Aquest curs 10 dels 24 jugadors a l’equip de Quique Sánchez Flores són criats a Sant Adrià

De fet, aquest curs 10 dels 24 jugadors a l’equip de Quique Sánchez Flores són criats a Sant Adrià. La decidida aposta de Quique pels joves no fa més que reafirmar un treball de club que ja va veure’s premiat quan sis jugadors que van viure l’últim descens del filial a Tercera, el 2009, acabarien jugant al primer equip: Dídac Vilà, Jordi Amat, Víctor Ruiz, Sergio Baena, Álvaro Vázquez i Javi López. A més, també hi era Tello, ara al Fiorentina. Exemples que la categoria no necessàriament ha d’afectar la formació, com ja van demostrar en el seu dia Tamudo, Sergio González, David García, De Lucas, Capdevila, Lopo, Soldevilla o David López. Jugar amb el filial a Tercera no és cap fre, però exigeix un salt més gran que s’haurà de compensar amb una formació millor.