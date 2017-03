Una banqueta que castiga: el desgast de Luis Enrique, el desgast de Guardiola

"La recerca incessant de millores per a l’equip deixa molt poques hores per al descans", va dir després de la golejada a l'Sporting Luis Enrique per explicar el seu comiat. Al juny l'asturià completarà tres anys molt intensos, que l'han portat a buscar nous reptes i aparcar la voràgine que implica asseure's a la banqueta del Barça. El desgast és evident. El focus està sempre sobre l'entrenador blaugrana, que ha de gestionar un grup complex, amb joves multimilionaris que tenen interessos ben diferents. El maig del 2014, va arribar un Luis Enrique; el març del 2017, anuncia l'adeu un Luis Enrique cansat i molt més desgastat.

Les imatges d'aquests últims anys demostren el pes de la banqueta del Camp Nou.

L'últim entrenador que va estar tres anys al Barça va ser Pep Guardiola. Va arribar el 2008 i va anunciar el seu adeu l'abril del 2012. En el cas del tècnic de Santpedor, físicament, el canvi va ser més evident.

