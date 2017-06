Un nou detingut en l'operació contra Sandro Rosell

Després que el passat 25 de maig Sandro Rosell ingressés a la presó de Soto del Real acusat de pertànyer a una organització criminal i haver blanquejat 15 milions d'euros, l'operació Rimet ha sumat un nou nom: Josep Colomer, exresponsable del planter del Barça i home de confiança de l'expresident blaugrana. Colomer ha estat detingut per la Guardia Civil i traslladat posteriorment a l'Audiència Nacional perquè declarés davant al jutge Carmen Lamela.

Després d'abandonar el club l'any 2005 per decisió de Joan Laporta, Colomer es va convertir en un dels lligams de Sandro Rosell amb Qatar, a través de l'acadèmia Aspire. De fet, el nom de Colomer ja va aparèixer a la interlocutòria de la jutge que porta el cas on s'argumentava la decisió d'ingressar Rosell a la presó sense fiança. Colomer va aparèixer en les converses telefòniques de l'expresident, que van posar de manifest la seva relació "amb Qatar i l'Aspire Academy", que portaven els investigadors a mantenir la tesi que seguia "cobrant de Qatar tot i haver-se produït la venda" de la seva empresa Bonus Sport Marketing a Shahe Ohannessian, una venda que la jutge posa en entredit i que hauria servit per blanquejar diners.

Segons l a jutge, Colomer també formaria part de l'organització criminal que pivotava entorn l'expresident del Barça. Colomer dirigia un hotel al Senegal, Rhino Resort, i Rosell va assegurar en la seva declaració davant Lamela del passat 25 de maig que posseïa un hotel al Senegal.