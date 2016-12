Primer dia de feina, amb Cillessen lesionat

Després de vuit dies de festa, la plantilla del Barça es va tornar a exercitar a la Ciutat Esportiva per preparar el partit de Copa contra l’Athletic d’aquest dijous, 5 de gener. Un duel que no disputarà el porter, a prori, escollit per jugar aquesta competició. L’holandès Jasper Cillessen va aterrar a Barcelona amb una lesió al soli de la cama esquerra i estarà de baixa dues setmanes. D’aquesta manera, al nou San Mamés es disputaran la titularitat l’alemany Marc-André ter Stegen i el català Jordi Masip, i entre ells dos haurà d’escollir Luis Enrique.

En l’entrenament d’ahir no hi havia els quatre futbolistes sud-americans de la plantilla: Leo Messi, Luis Suárez, Javier Mascherano i Neymar. El trident i el defensa argentí tenen més vacances i es reincorporaran a la feina el dia 2, tres dies abans de visitar l’Athletic Club. En canvi, sí que va entrenar-se amb el grup Gerard Piqué, que havia començat les vacances uns dies abans que els companys -igual que el trident-, en aquest cas perquè anava de vacances a Colòmbia amb la família de la seva parella i va demanar permís al tècnic asturià.