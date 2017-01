La dinàmica no permet distraccions

Si el futbol fos estadística, el Barça podria sortir ben tranquil aquesta nit al Camp Nou. O tot el contrari defensaria un matemàtic 'txuri-urdín', ja que el triomf de la Reial Societat, cada dia que passa, està més a prop d'arribar. L'equip de Luis Enrique rep una Reial Societat (21.15, BeIN Sports) que porta un quart de segle sense guanyar a l'estadi blaugrana. L'última vegada va ser en la primera lliga del Dream Team, el maig del 1991. El Barça, però, acabava de proclamar-se campió de Lliga el cap de setmana anterior i va sortir sense la tensió suficient contra els bascos.

Aquesta nit però, arriba a l'estadi un equip que creu en ell mateix per intentar capgirar el 0 a 1 que els blaugranes van aconseguir a Anoeta. Els homes d' Eusebio Sacristán eviten pensar en els 19 triomfs consecutius que porta el Barça com a local contra la Reial Societat. El tècnic ja va avisar en roda de premsa que han de defugir "les estadístiques" per aferrar-se al "nostre moment futbolístic i anímic". De fet, Eusebio va voler reivindicar la temporada que està duent a terme el seu equip, posant en problemes a tots els grans i situats com a cinquens a la classificació a només 6 punts dels blaugranes. L'extècnic del filial barcelonista va destacar que a l'anada es va demostrar que el Barça els "havia estudiat molt", senyal del respecte que els hi professen els culers. La Reial arriba envalentida. Però el Barça també.

L'equip de Luis Enrique està en un dels moments més dolços de la temporada, si no el que més. El vestidor va revertir la dinàmica negativa de principis d'any i espera confirmar aquesta nit la classificació per a les semifinals de la Copa del Rei. L'asturià considera que els últims resultats han reforçat la mentalitat "positiva" que sempre ha tingut aquest grup. I que, fins i tot, s'ha anat augmentant any rere any. " Veig el mateix desig , la mateixa fam, fins i tot més gran amb el pas dels anys", va dir Luis Enrique.

Les úniques baixes del tècnic blaugrana per rebre la Reial Societat són les d' Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Dues absències a la medul·lar per les quals Luis Enrique té múltiples opcions. Fins a 6 per suplir el migcampista de Badia, va explicar el mateix entrenador. El resultat de l'anada a Sant Sebastià i l'alta càrrega de compromisos en aquest primer trimestre d'any, podria portar el tècnic a donar descans a un dels membres del trident, donant entrada a Arda Turan en punta d'atac, ja sigui des de l'inici o just a la represa si el partit està encarrilat. L'últim jugador que ha descansat dels tres cracs és Luis Suárez, que ho va fer només uns minuts en el tram final contra l'Eibar aquest passat cap de setmana. Neymar, en canvi, va estalviar-se els 90 minuts del partit contra el Las Palmas, fa tot just 12 dies. Messi segueix intocable. En canvi, qui tornaran a l'onze seran Jasper Cillessen a la porteria, i Gerard Piqué i Javier Mascherano, tots dos inèdits contra l'Eibar en Lliga, a l'eix de la defensa.

En el que van coincidir ahir tots dos tècnics és en rebaixar el to crispat de l'anada. El partit d'Anoeta va acabar amb queixes d'alguns jugadors bascos per l'actuació arbitral. Ni Luis Enrique ni Eusebio comparteixen les crítiques al col·lectiu. L'asturià considera que h i ha bon nivell al futbol espanyol però "necessiten ajudes, no crítiques". Una argumentació que també va exposar el tècnic rival. Precisament, un dels jugadors centre del debat arbitral la setmana passada, Asier Illarramendi, tornarà a l'alineació de la Reial Societat després de perdre's el partit del cap de setmana per sanció.