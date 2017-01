La dinàmica que volia Luis Enrique

Si el partit d’ahir s’hagués jugat fa unes setmanes el Barça l’hauria perdut. Però, afortunadament per als interessos blaugranes, l’equip ha entrat en la dinàmica positiva que reclamava Luis Enrique amb insistència fa unes setmanes. Tot el que abans es torçava, ara surt de cara.

El futbol són estats d’ànims. Són detalls. Mil·límetres que poden decantar un partit i sumir un equip en una profunda depressió o treure un vestidor d’un llarg ensonyament. El futbol és creure més que ningú altre. Saber serrar les dents quan no pots més i et llancen l’última pilota al cor de l’àrea. Són sentiments. Però hi ha alguna cosa més.

El Barça està agafant velocitat de creuer i, evidentment, no tot té a veure amb què els astres s’hagin alineat. L’equip porta setmanes demostrant que sense jugar bé, és un bloc sòlid i competitiu, i quan la dinàmica s’ha capgirat, la carretera fa baixada. El Barça ha agafat la inèrcia positiva que acostuma a tenir a aquestes altures de l’any. I no deu ser casualitat que durant els dos anys anteriors, també amb Luis Enrique a la banqueta, l’equip notés justament ara que les cames responien a la perfecció mentre la resta de conjunts patien. La preparació física que dissenya Rafel Pol va destinada a fer que el Barça aguanti l’exigència d’aquest primer trimestre de l’any. Defensivament el bloc ha crescut, no es concedeix tant al rival, mentre que ofensivament -i que m’entengui Messi-, els tres de dalt equiparen el seu rendiment, ja no tan dispar. Abans sempre n’apareixia un. Potser dos. Ara tots tres tenen bones sensacions.

El Barça no és un equip brillant, però l’engranatge comença a girar tal com volia l’asturià. A la sala de màquines han ajustat els nivells per tenir el grup en el to que requereix la competició. El Barça ha entrat en la dinàmica que tant l’any passat com l’anterior li va permetre encadenar pràcticament 20 partits sense perdre. Justament quan el Madrid comença a defallir. Dinàmiques que decideixen títols i que tenen a veure amb alguna cosa més que la sort.