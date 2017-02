Els diners no eclipsen la projecció de la “generació Chen”

“És emocionant veure tants joves de la casa al camp. Sabem que tenim un equip de propietat estrangera, però també tenim interioritzat que volem un Espanyol que respecti una història que respira acadèmia per totes bandes”. Igual que a tot l’espanyolisme, a Quique Sánchez Flores se li il·luminava la cara en ser preguntat per la seva decidida aposta per jugadors criats a Sant Adrià. Un planter, el blanc-i-blau, que ahir va veure com tres dels seus - Marc Navarro (21 anys), Aarón Martín (19) i Óscar Melendo (19)- seguien el camí de Marc Roca (19), el primer dels joves renovats que somien a consolidar-se al primer equip. “No és només la seva presentació, és la de tot el futbol base blanc-i-blau”, va presumir el conseller delegat, Ramon Robert, davant representants de tots els equips del futbol base. Robert no va dubtar a insistir que els plans del club passen per impulsar una inesgotable fàbrica de talent a qui no eclipsen els fitxatges d’alt nivell que ha permès l’arribada de Chen Yansheng.

Els fruits que ha recollit Quique

“En podem dir la generació Chen ”, bromejava el director esportiu, Jordi Lardín, satisfet de veure que les llavors que va plantar l’equip que coordina les ha collit Quique, un tècnic valent amb uns joves que representen l’essència d’un club on s’han guanyat a pes anar pujant esglaons fins a debutar amb el primer equip. “Per fer-ho calen dos factors: la qualitat dels jugadors i la valentia del cos tècnic”, va afegir Lardín, un ferm defensor d’una metodologia de planter que vol que s’acosti al màxim a la filosofia de l’ Athletic Club. “No hem de posar cap tanca, si tenim jugadors que tomben la porta i es consoliden al primer equip, no buscarem fora”, va afegir el director esportiu.

26,7 de mitjana de la plantilla de l'Espanyol

Quan va començar el curs, la mitjana d’edat de la plantilla espanyolista, que superava els 28 anys, era la més alta de la Lliga. L’eclosió de quatre joves, però, l’ha rebaixat fins als 26,7. Pocs pensaven aleshores que el planter arribaria a tenir tant pes i repercussió en un projecte que, lluny d’abandonar els joves de casa, està decidit a blindar tots aquells que mostrin capacitats, talent i compromís amb l’ Espanyol. I, de pas, evitar que clubs com el Vila-real puguin pispar a preu de ganga talents com Éric Bailly, a qui van fitxar per 5,5 milions fa dos hiverns i van vendre l’estiu passat al Manchester United per 38. “Tots han tingut ofertes, però la seva aposta sempre ha sigut quedar-se”, va apuntar Lardín.

“Aquest club m’ha format com a jugador i com a persona amb valors com la humilitat, el sacrifici o no rendir-me”, va recordar, emocionat, Melendo, l’únic jugador de la història blanc-i-blava que ha passat per totes les categories, des de la RCDE Escola fins al primer equip. De petit, es fixava en Iván de la Peña, de la mateixa manera que Aarón es fixava en Dídac Vilà o Navarro en Tamudo, ja que anys enrere havia sigut davanter. La seva eclosió, però, ha sigut fruit d’un treball d’anys. “No és casualitat, venen de fornades que treballen molt bé, és una feina de molta gent”, comenta a l’ARA l’extècnic del filial blanc-i-blau Lluís Planagumà, que no dubta a destacar-ne un aspecte diferencial respecte a anteriors generacions, com la dels Tamudo, Capdevila, Sergio González o Quique de Lucas: “Tornen a tenir aquest tarannà i venen de filials plens de joves del planter amb personalitat que desitgen arribar al primer equip”.

Fa un any, Navarro patia una lesió que el va apartar vuit mesos dels terrenys de joc, Roca tot just començava a despuntar al filial, Aarón hi treia el cap i Melendo ajudava el Juvenil A a revalidar el títol de Lliga. Ara tots ells fan que l’Espanyol sigui el segon club de les principals lligues europees que dona més minuts a debutants del planter: fins a 2.119 aquesta temporada, només superat pel Niça. Aviat, però, podria ser el primer. I podrien no ser els últims a debutar. El porter Andrés Prieto i el defensa Lluís López també s’entrenen regularment amb el primer equip, i ben aviat podrien tenir la seva oportunitat. L’última fornada de Sant Adrià, batejada per Lardín com la generació Chen, tot just acaba de presentar-se.