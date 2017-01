La renovació de Messi, la sisena preocupació dels socis del Barça segons una enquesta del club

El 86% dels socis enquestats pel Barça qualifiquen de bona o molt bona la situació del club, amb un 7,8 de nota mitjana. "L'enquesta indica una satisfacció molt alta", ha sintetitzat el portaveu de la junta, Josep Vives, l'encarregat de desgranar aquesta enquesta semestral, realitzada a 1.000 socis durant la segona quinzena del mes de desembre del 2016.

El club ha destacat que tot i els dubtes entorn l'Espai d'Animació, els socis l'aproven amb molt bona nota: 3 de cada 5 socis qualifiquen l'animació d'aquesta graderia al gol nord com a molt bona o bastant bona. En canvi, l'aspecte més negatiu i que han suspès els socis és la gestió que ha fet la junta dels conflictes externs, amb una nota de 1,9 sobre 4. Això sí, el portaveu ha dit que els temes judicials han passat a preocupar menys els seguidors, ja que el percentatge de preocupació ha baixat del 22,8% fins al 6,7%.

El 68% dels socis consideren que la construcció de l'Espai Barça és un dels reptes de futur més importants de l'entitat. I, segons l'enquesta, el 5,4% dels socis estan preocupats per la renovació de Leo Messi, la sisena preocupació entre els barcelonistes, per darrere de la construcció del nou estadi, els títols, la planificació de la plantilla, els temes judicials o la viabilitat econòmica. "Hi ha confiança, tranquil·litat i discreció, hem de treballar molt i parlar-ne poc", ha dit sobre l'acord amb l'argentí que s'està negociant.

"Els culers respirem un clima de molta confiança", ha assegurat Vives, que ha admès que falta explicar més els projectes del Pla Estratègic, des del FCB Universitas, La Masia 360 o la necessitat d'ingressar 1.000 milions d'euros l'any 2021. On hi ha hagut un canvi important és en la percepció sobre el patrocini de la samarreta del primer equip. La japonesa Rakuten està molt ben valorada per la massa social, ja que el 88,6% dels enquestats està satisfet amb la nova marca que lluirà la temporada que ve a la samarreta del Barça.

Polèmica arbitral

El portaveu també s'ha hagut de referir en vàries ocasions a la polèmica arbitral. Vives ha reiterat la posició dels últims dies: "cal la implementació tecnològica, implementar novetats tecnològiques que ja es desenvolupen en altres àmbits". A més, considera que les millores que s'han posat sobre de la taula de la Federació Espanyol de Futbol i la Lliga haurien d'arribar "si pot ser la temporada que ve" i que són "inquietuds" compartides per altres clubs per "millorar el producte".

"Podríem protestar un dia perquè un arbitratge ens ha perjudicat. És legítim que algú pugui expressar una disconformitat o queixar-se. Però després de la queixa què passa?", ha explicat.