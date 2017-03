Un equip de nens de 9 anys es deixa marcar perquè havien fet un gol amb un rival lesionat

El Nacho va superar dos rivals i va creuar la pilota al pal llarg per marcar el 3 a 3. El nen de 9 anys va embogir després de la seva jugada, que suposava l'empat per al Futsal Dante, d'Horta-Guinardó. El liderat del grup 1 de la lliga escolar benjamí estava en joc en el partit contra el Marry Ward, que es va disputar divendres passat, 24 de març, al Poliesportiu de la Caixa de Barcelona, i l'alegria estava justificada. El que no havia vist el Nacho és que en la jugada anterior un rival havia caigut i s'havia fet mal i es queixava, adolorit, a l'altra punta de la pista. Mentre atenien el jugador del Marry Ward, el conjunt local es va aplegar al voltant de l'entrenador del Dante, Ammar Mohadr, i van consensuar que s'havien aprofitat de la situació de l'equip rival.

Mohadr, que just marcar el gol va demanar disculpes a l'entrenador visitant, explica que el mateix Nacho, l'autor del 3 a 3, va tenir clar des del principi que havien de deixar marcar el Marry Ward per compensar el que havia passat. "Oi que no us hauria agradat que ens marquessin un gol i que en la mateixa jugada us haguéssiu fet mal? Això és el mateix...", va dir el Nacho als seus companys de vestidor. Dit i fet. En la següent jugada, els nens del Dante van deixar passar un rival perquè marqués a porta buida i establís el 3 a 4.

El partit va acabar 5 a 5, el Dante no va aconseguir el liderat, però el gest de l'equip va tenir més recompensa que veure's aquest dilluns al capdamunt de la classificació.

Si prems aquí podràs veure el vídeo.