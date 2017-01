Es tanca definitivament la carpeta de l'espionatge al Barça

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha acordat l'arxivament de la querella presentada pel Barça contra Ferran Soriano i Joan Oliver en el cas d'espionatge de l'agència Mètodo3. La decisió arriba després que el ministeri fiscal manifesti que no té "legitimació per impulsar el procediment, en tractar-se d'un il·lícit de naturalesa essencialment privada". Com que les acusacions particulars del mateix club i Oriol Giralt van retirar-se perquè els mateixos investigats havien reparat els danys al Barça i havien rebut "les explicacions oportunes", la Fiscalia va sol·licitar el sobreseïment provisional i l'arxivament del cas.

El cas va arrencar per una querella del Barça contra el llavors vicepresident econòmic i el director general, acusats d'un delicte d'apropiació indeguda, delicte societari i de revelació de secrets, indicant el club que Soriano i Oliver havien autoritzat pagaments molt importants "no justificats". En total, la quantitat que el club va especificar era de més de 2,4 milions d'euros. El 2014, es va acordar el sobreseïment parcial de la causa respecte de l'actual dirigent del Manchester City, mentre el 2016 es van imputar Oliver i també l'excap de seguretat del club, Xavier Martorell.

La jutge, això sí, deixa clar en el seu escrit que no ha passat desapercebut que el club inicialment va "manifestar haver patit prejudici patrimonial" i ara "entén que aquest perjudici patrimonial és inexistent".

Aquest passat mes de juliol, el Barça va comunicar que s'apartava del procediment després que els dos extreballadors, Martorell i Oliver, van retornar "íntegrament les quantitats detectades en les investigacions policials, sense haver-les negociat ni rebaixat, i que arriben als 120.000 euros".