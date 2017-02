L’esport català busca un gran pacte nacional

La secretaria general de l’Esport ha posat en marxa l'elaboració d'un pacte nacional per recollir les propostes del sector i preparar el nou model de governança de l'esport català amb l’objectiu de crear cap a la primavera una nova llei de l’esport.

"L’esport és una de les eines més potents de socialització i educació, i un factor clau per a la inclusió i la cohesió social. El considerem una autèntica estructura d'estat. L'esport no és aliè al moment social i polític que viu el país", opina Neus Munté, consellera de la Presidència.

"El Govern té el compromís de preparar-nos perquè els ciutadans puguin decidir el futur polític del nostre país. Volem treballar colze amb colze amb tothom, des d’un diàleg obert i transparent que no vol excloure ningú i des de la concertació. Són importants totes les idees, i volem que tothom hi pugui participar activament, de tal manera que aquest treball culmini la propera primavera en un Pacte Nacional per a l’Activitat Física i l'Esport de Catalunya, que esdevingui un full de ruta en el qual ens impliquem tots", diu Munté.

"Aquest pacte nacional es traduirà en una llei que haurà de legislar l'àmbit esportiu en el futur. Nous temps, nous horitzons, nou marc jurídic. Entre tots hem de decidir a quin model de governança aspirem en matèria esportiva per al nostre país. Catalunya té mentalitat esportiva i actitud d'esportivitat. Vull dir amb això que tenim mentalitat de joc en equip, de participar i guanyar, respectant sempre el joc net i l'adversari. De fer-ho bé", afegeix la consellera.

"Tenim la necessitat d’imaginar com volem que sigui l'esport català d'aquí 25 anys i començar a treballar per assolir-ho. Volem construir entre tots una societat més saludable i esdevenir un país amb uns resultats esportius encara millors a nivell internacional. Cal estendre la pràctica de l’activitat física com un hàbit generalitzat. La promoció de l’activitat física i l’excel·lència en el rendiment esportiu han de configurar una política d’estat. Serà considerada així si tots ens la fem nostra”, opina Gerard Figueras, secretari general de l'Esport.