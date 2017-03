La família d'Arístides Maillol demana mantenir el nom del carrer a Barcelona

Els descendents d' Arístides Maillol no han rebut bé la proposta del club de canviar el nom que té l'escultor prop del Camp Nou pel de Johan Cruyff. Entrevistat al 'Tu diràs' de RAC1, Ibon Barta Maillol, de qui Arístides era el rebesoncle, va lamentar una proposta que va sorprendre'l.

"Les ciutats ens demanen posar el nom d'Arístides Maillol a algun carrer. És el primer cop que es demana de treure el seu nom a algun carrer", va confessar Ibon, que va comparar la proposta amb el cas d'altres personatges famosos de la història de la ciutat: " És com si demanessin treure el nom de Picasso o d'algun artista molt gran del món antic, em vaig quedar blau. És molt rar, mai m'havien demanat de treure'l".

El descendent, que participa al consell d'administració de la Fundació Arístides Maillol, amb seu a París, va reivindicar els mèrits del seu antecessor: "Si Barcelona té un carrer que es diu així, és un honor per a la ciutat. Arístides era un dels més grans escultors coneguts del món antic". Ibon, així mateix, va defensar que en ciutats com Washington, Nova York, Praga o París, on té escultures i fins i tot un museu, hi té presència amb algunes obres seves. "A tot el món n'hi ha, i era català. Era un home que va destacar molt per tot el món. Va néixer i morir a Banyuls de la Marenda".