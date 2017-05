Una festa familiar per acomiadar el Luis Enrique més rialler

Quan Luis Enrique pujava les escales cap a la llotja del Vicente Calderón per rebre la medalla de campió, va abraçar-se amb Josep Maria Bartomeu. Durant uns segons van parlar a cau d’orella, còmplices, riallers. Un marxa i l’altre es queda. Un ha complert, amb nou títols en nou anys, i a l’altre se li gira feina per planificar el futur. Luis Enrique, acompanyat per tota la seva família, va viure un dia especial al Vicente Calderón, a Madrid, la ciutat on va arribar del seu Gijón natal quan era un jovenet per triomfar, sense imaginar que acabaria triomfant al Barça. A Madrid, on celebrava gols ensenyant la samarreta de manera desafiadora, on ha guanyat tants títols com a tècnic.

Luis Enrique va tancar el seu cicle amb una rialla d’orella a orella, amb una celebració feliç però ordenada. El Barça s’ha acostumat a guanyar tant, aquests anys, que quan l’afició basca encara no s’havia mogut del seu lloc per honorar els jugadors que els han portat per primer cop a una final, alguns catalans ja havien fet via. Mentre els jugadors de l’Alabès, abraçats, miraven als seus aficionats, els del Barça estaven estirats a la gespa amb els seus fills, relaxats, com si no hagués passat res. Luis Enriqe no va ser mantejat, passejant entre familiars, ja que darrerament, quan el Barça guanya, converteix el terreny de joc en un pati d’escola ple de complicitats. L’asturià, de fet, s’ho va agafar amb calma i va fer esperar la premsa fins dos quarts d’una. “No estic gens trist, jo he decidit aturar-me, per tant, estic molt content. Aquesta feina es viu amb molta intensitat i calia un canvi. M’he desgastat. Res de pena, doncs, he ajudat el meu club a guanyar 9 títols de 13, són bones xifres”, va dir.

Josep Maria Bartomeu, per la seva banda, no va voler parlar ni de judicis, ni del futur tècnic. “Ja tindrem temps dilluns”, deia en referència a la reunió de la junta. “En Luis Enrique té les portes obertes per tornar quan vulgui, ens ha arribat al cor a tots els barcelonistes. Aquesta Copa, aquesta final, és un últim premi a algú que ha treballat molt cada dia. El futbol és un treballar dia a dia”, deia el president sobre un tècnic lloat també per Iniesta, el capità, que va pujar a aixecar la copa amb Busquets. “Així s’anirà preparant, que li tocarà aixecar-ne unes quantes”, va dir rialler el capità, que va recordar que “aquesta no ha sigut una bona temporada”. El Barça celebrarà la Copa avui, però el club ja pensa en el futur, tal com fa Iniesta. “Cada temporada cal millorar, algú marxarà i es fitxarà”, deia Bartomeu mentre sobre la gespa Gerard Piqué intentava convèncer el seu fill Milan perquè fes un gol. Però el va fer el fill de Sergio Busquets, per a alegria dels aficionats que encara eren a la graderia. Els aficionats en qui va pensar Luis Enrique. “Crec que han estat orgullosos de la feina feta i em fa feliç”, va concloure.