El futbol provoca escenaris capriciosos com el dels últims dies. Els candidats més o menys confessats a la banqueta del Barça surten malparats de les seves últimes performances. Després de gairebé tres temporades havent excel·lit en la preparació de les jugades d’estratègia i la defensa de la pilota aturada, Juan Carlos Unzué veu com l’equip esdevé vulnerable en els córners en contra. Res definitiu ni vinculant però tothom sap que el navarrès ha fet evolucionar el model cap a un actiu que en la majoria dels casos ha ajudat l’equip. De totes maneres, Unzué ocupa un lloc destacat com a mínim en la fase actual d’estudi de possibles candidats. Ernesto Valverde és l’etern aspirant. No hi ha hagut relleu a la banqueta del Barça els últims anys sense que ell hagi aparegut en les travesses en una posició qualificada. Ara també apareix molt ben posicionat. Els últims dies tampoc ha quedat gaire ben prestigiat després d’un mal partit contra el Madrid. I l’entrenador del Sevilla ha perdut part del seu encant després de veure com el Leicester el deixa fora de la Lliga de Campions.

Ja vam parlar la setmana passada de la responsabilitat del president en tot aquest procés. Josep Maria Bartomeu pilota el procés conscient que la darrera decisió li correspon i que l’èxit, si es produeix, tindrà mil pares mentre que el fracàs, Déu no ho vulgui, li esclatarà a la cara mentre els que l’hagin ajudat en el procés desapareixeran d’escena. Bartomeu ha tingut un paper determinant en el fet de no incorporar Nolito quan tota l’àrea esportiva l’hi reclamava com un moviment fonamental per garantir l’èxit de l’equip, i més recentment també ha tingut un paper determinant en la decisió de no incorporar un lateral dret quan l’àrea tècnica s’havia desplegat per tots els camps d’Espanya per trobar un actiu.

Ara és l’hora de la feina silenciosa. Dels que no surten a escena. Robert i la comissió esportiva han de proveir el president de les opcions que avalin i amb els arguments a favor i en contra, a partir del retrat robot que ha dibuixat Josep Maria Bartomeu. La nova estructura tècnica-executiva es posarà a prova en tot aquest procés. És el seu moment. En els mesos que queden fins que s’anunciï oficialment el nom de l’escollit es posarà a prova el seu talent i la seva capacitat per tirar endavant una decisió estratègica. Toca no fer cas de les anàlisis puntuals, dels capricis futbolístics d’aquests dies i projectar el futur. Perquè el nou entrenador gestionarà els últims anys de Messi i d’un equip històric.