La fidelitat de Luis Enrique

Tot i que se n’ha hagut d’empassar unes quantes, Luis Enrique va demostrar ahir que es manté fidel a les seves idees. Malgrat el record recent del Betis, l’asturià va tornar a sacsejar l’equip amb molts canvis, rotacions per oxigenar un grup que vol arribar fresc al final de temporada. I li va sortir bé, amb golejada enganyosa a l’ Athletic. Això sí, jugant amb foc durant molts minuts, ja que al Camp Nou es va veure un Barça desconegut -va acabar amb un jugador del planter- que va sobreviure per la seva superioritat a les àrees. Ter Stegen, la contundència golejadora dels davanters i l’ajuda inestimable i habitual de Gorka Iraizoz van decantar la balança del costat local.

El risc que va córrer ahir Luis Enrique va ser enorme. Va fer el canvi de Messi quan faltava mitja hora de joc, amb 2 a 0 al marcador, i molts dubtes d’un Barça tirat enrere per aguantar els intents bascos i sortir al contraatac. El conjunt blaugrana ja havia fet dos canvis, arriscant en cas que hi hagués hagut algun tipus de problema físic d’algun futbolista més. Però l’asturià devia pensar que si per una vegada havia pogut fer-li entendre a Messi que era millor descansar -l’últim canvi d’aquest tipus va arribar fa pràcticament tres anys- valia més no desaprofitar-ho. En només quatre dies, el trident haurà descansat. Ho van fer ahir Messi i el suplent Luis Suárez, i ho farà Neymar a la Copa contra l’ Atlètic de Madrid, per sanció.

Les rotacions a ritme de GPS de Luis Enrique han de permetre no quedar-se sense forces a final de curs. Sempre he defensat que són necessàries, tot i que fer-les de cop com va passar a Sevilla penalitzen el grup. Ara bé, no es va empatar contra el Betis per culpa de les rotacions del tècnic, l’equip continuava sent de garanties i tenia el trident sobre la gespa.

I, evidentment, Luis Enrique és fidel a la seva manera d’entendre el joc. L’equip blaugrana no té problemes a renunciar al control, sortir en llarg cada vegada més i lliurar-se a l’explosivitat del trident.