La final, entre el Calderón i el Villamarín

La final de la Copa del Rei del pròxim 27 de maig sembla encaminada a jugar-se al Vicente Calderón de Madrid, malgrat que s’ha obert una nova porta: el Benito Villamarín de Sevilla. El Betis va oferir el seu estadi amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat, malgrat que els dos clubs finalistes no ho acaben de veure clar, bàsicament per la distància. Fer anar milers de bascos i catalans a Sevilla, quan Madrid és més a prop, no és una opció que agradi a les directives, que tenen previst parlar-ne avui aprofitant el partit de Lliga.

L’ Alabès va insistir fins ahir en la seva petició de jugar a Bilbao. El club vitorià va intentar pressionar els propietaris de San Mamés, un consorci format per institucions basques, Kutxabank i l’Athletic Club, però aquests van respondre amb un altre comunicat en què deixaven clar que el club basc ha cedit el seu estadi per a un concert del grup Guns N’ Roses, el 30 de maig, i segons els organitzadors els calen vuit dies per preparar-lo per a l’espectacle. La porta de San Mamés, doncs, va quedar ahir totalment tancada, com ja ho estava la prioritat del Barça, un Bernabéu que estarà en obres. Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, va dir la seva ahir sobre el tema: “Per no dir bestieses, l’única cosa que diré és que ja va parlar el president i que, si diu que hi ha obres, hi ha obres. Cal respectar-ho. Si ho preguntessis a Barcelona seria el mateix”, va dir amb un somriure. Luis Enrique, per la seva banda, va afirmar que no hi veu res de “morbós”, en el fet que el Bernabéu estigui en obres.

La tercera opció era jugar al Camp Nou, però l’Alabès va tancar aquesta porta afirmant que vol jugar en un estadi neutral. Malgrat que el president del club, Alfonso Fernández de Trocóniz, va afirmar inicialment que no es descartava jugar al Camp Nou, ahir el club vitorià va ser prou contundent. I va deixar obertes, de moment, dues opcions: el camp del Betis i un Vicente Calderón que seria la seu més assenyada, malgrat que molts aficionats de l’Atlètic no ho volen perquè la final passaria a ser l’últim partit a l’estadi abans del seu enderrocament. I prefereixen que l’últim partit sigui amb el seu equip al camp. El serial seguirà, ja que la RFEF no té prevista una data límit per decidir on es jugarà la final. Els dos clubs, però, volen enllestir-ho aquest febrer.