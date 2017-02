El judici entre Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic, i la seva parella, vist per a sentència

260x366 Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid / GONZALO ARROYO / GETTY Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid / GONZALO ARROYO / GETTY

El judici per violència domèstica entre el futbolista de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández i la seva parella ha quedat vist per a sentència davant el jutjat penal número 35 de Madrid, amb petició de lliure absolució per les dues defenses i reafirmació de les penes sol·licitades per la Fiscalia.

La Fiscalia s'ha reafirmat en la petició de set mesos de presó per violència de gènere per a Lucas Hernández i quatre per a Amelia de la Ossa Lorente per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar, així com dos mesos més per a ella per un delicte de danys al vehicle del futbolista.

Les dues defenses van demanar la lliure absolució dels acusats i van assegurar que tots dos estarien disposats a complir, en cas de sentència condemnatòria, amb una pena consistent en treballs en favor de la comunitat.

Tant el jugador com la seva parella han tractat d'arribar a un pacte de conformitat per tal d'evitar el judici, però la Fiscalia s'hi ha oposat.