La frontera del gol s’aixeca a la Jonquera

Els equips que s’enfronten a la UE La Jonquera han de pagar un peatge molt elevat per fer-li un gol. El conjunt empordanès, que ha pujat aquesta temporada per primer cop a la Tercera Divisió, només ha rebut 12 gols en 21 jornades. És el que n’ha encaixat menys dels 71 equips catalans de Primera Divisió a Primera Catalana. Els homes d’ Àxel Vizuete poden presumir d’haver mantingut la porteria a zero en la meitat (10) de la vintena de partits que han disputat.

Dels onze equips que han aconseguit perforar la seva porteria, només l’Ascó ha sigut capaç de fer-ho dues vegades, el passat 4 de desembre, quan es va imposar a Les Forques per 0 a 2. Ni el líder, l’ Olot de Ramon Maria Calderé, que ha marcat 40 gols, ni el Peralada, flamant nou filial del Girona i segon classificat, que n’ha fet 43, han pogut trencar els espectaculars registres de l’equip fronterer amb més d’una diana. Aquest, però, no és l’únic rècord que ostenta. És el segon equip de totes aquestes categories que n’ha marcat menys: tan sols nou gols. La poca eficàcia al davant, però, es veu compensada per la solidesa defensiva, fet que els ha donat una impressionant mitjana de 2,66 punts per cada gol que marca. L’equip de l’ Albera suma 24 punts amb cinc victòries, nou empats i set derrotes i és catorzè amb quatre punts de marge respecte a la zona de descens. Uns números que contrasten amb els del conjunt que n’ha fet menys, el CD Morell, de Primera Catalana, que en porta sis i que és penúltim amb un punt.

10 gols rebuts en 17 partits pel porter Montero

El porter Toni Montero, Zamora amb 10 gols en 17 duels (0,59 gols per partit), atribueix aquestes excel·lents xifres al sacrifici de la plantilla: “La pressió al rival comença a dalt, en la sortida de la pilota, tots estem molt compromesos en en la feina defensiva, en no encaixar gols perquè ens costa molt fer-ne”. El també capità, que l’any passat ja va ser escollit millor porter de Primera Catalana en ser el menys golejat, explica: “Necessitem cinc o sis ocasions clares per marcar un gol, ens falta definició, hi ha hagut partits que no hem tingut ocasions, però en molts altres sí i no hem estat encertats”. La sobrietat d’aquest porter de 32 anys està tenint un paper determinant i els dos penals que li han xutat els ha aturat, cosa que ha permès a l’equip imposar-se a Cerdanyola i empatar al camp del Júpiter: “No soc un porter espectacular, però soc molt segur sota els pals”. El central Sergi Murga assenyala: “Montero és un dels millors porters de Tercera amb un gran joc aeri i ens dona molta tranquil·litat”. El jugador coincideix que l’esforç col·lectiu és la clau de l’èxit: “La defensa té molt a veure amb aquestes xifres, però rebem moltes ajudes perquè som un equip molt ben treballat”. No creu que la manca de gol sigui el detonant d’aquest gran treball defensiu: “D’ocasions en creem, però no concretem”.

"No és la resposta a la falta d’encert perquè l’any passat vam fer 46 gols, però hem de millorar els registres ofensius” Àxel Vizuete Entrenador

Ho veu de la mateixa manera el tècnic Àxel Vizuete: “No és la resposta a la falta d’encert perquè l’any passat vam fer 46 gols, però hem de millorar els registres ofensius”. L’entrenador, que en dos anys ha portat els empordanesos a Tercera, deixa clar que “sense la predisposició dels jugadors a treballar per l’equip aquestes xifres serien impossibles, la filosofia que seguim és que l’equip està per damunt de tot”. Vizuete aclareix que no es tanquen amb pany i forrellat: “Juguem amb dos davanters i som verticals, no som un equip defensiu, exercim una pressió alta des de dalt, no reculem”. Després d’un gran inici de lliga amb una sola derrota en deu partits, aquest conjunt, que simbolitza la integració de la nova immigració, ha perdut pistonada: “Som un club humil amb el pressupost més baix del grup que sempre ha estat en categories regionals, i l’objectiu és salvar-nos”, anota Vizuete, que remarca que “cada partit és una final”. La pròxima serà el derbi contra el Figueres demà.