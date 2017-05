Delfí Geli: “Tothom treballa pel bé del Girona”

Escollit el 33è president de la història del Girona el 9 de juliol del 2015, Delfí Geli (Salt, 1969) és, per sobre de tot, un home de futbol. Cinc temporades al primer equip del Girona -hi va arribar en edat infantil- van ser el preludi del seu pas pel Barça, l’Albacete, l’Atlètic del doblet i l’Alabès subcampió de la UEFA. Internacional amb Espanya i Catalunya, va tornar a casa l’any 2005.

Quins moments queden a la memòria amb el pas del temps?

És molt difícil escollir-ne un: recordo el debut, el primer títol... També n’hi ha que no són tan agradables, com perdre una final. Però tot aporta experiència i et fa créixer. Tant de bo encara pogués jugar, però l’edat no m’ho permet [riu].

¿T’hi hauries atrevit, amb l’actual 3-5-2 del Girona?

Ja hi he jugat, amb aquest sistema! I en diverses posicions! Atrevir-m’hi? Més que el sistema, el més important és aportar les funcions que et demana el tècnic.

Reconegut com un gran davanter a Girona, vas acabar com a lateral dret...

De petit feia gols i tenia molta arribada. Fins que Benito Floro em truca per fitxar per l’Albacete. Em volia com a central. Era molt arriscat, però en la vida s’han d’assumir riscos.

Com a central?

Era una bona oportunitat. Només vaig jugar-hi tres partits. En un eliminatòria de Copa en què havíem de remuntar, se li va acudir jugar a l’heroica. Vaig jugar a la banda i, tot i no aconseguir-ho, vaig marcar després de fer un gran partit. I ja m’hi vaig quedar.

Jugador, tècnic de base i president. On deus patir més és a la llotja, oi?

Es pateix força, especialment ara que ens hi juguem molt! Durant la Lliga ets més conscient que no sempre pots guanyar, però quan depèn de tan poc... Els petits detalls poden caure per qualsevol costat. Ho intento disfrutar perquè són moments il·lusionants, però la tensió sempre existeix.

Arribes després del sotrac davant el Lugo. Quin Girona et vas trobar?

Volíem estabilitzar el club, ja que el que més cridava l’atenció és que tant podíem tenir un any dolent com un de bo. Per aconseguir objectius s’ha de fer camí i, segurament, algun dia s’assoliran. Estem en aquest camí, intentant dur a terme el que vam explicar que volíem fer. Aquí tothom treballa pel bé del Girona: el que importa és el club i no els interessos personals. Estic adquirint bagatge amb la intenció de seguir aprenent i millorant.

Què podem dir respecte a la col·laboració amb el Manchester City?

Hi ha molt bona relació. Ens beneficia perquè podem aprendre’n moltes coses. I ens han cedit jugadors, com a altres equips... Cada club busca les vies per ser més competitiu, i tant de bo en el futur la relació segueixi donant bons fruits.

Sempre has donat molta importància al futbol base, i d’aquí n’han sortit un grapat de jugadors capacitats per jugar a l’elit...

Estem fent tot el possible perquè tothom pugui treballar en les millors garanties i condicions. El club ha multiplicat la seva inversió i quan aconseguim una millora en les instal·lacions i equipaments farem els passos definitius. Aquest any tenim jugadors del filial i el juvenil constantment entrenant-se amb el primer equip.

Pablo Machín i Quique Cárcel estan fent una gran feina.

Intentem tenir bones persones que estiguin preparades i siguin competents. El més important és que saben en quin club estan i que tenen il·lusió i força per seguir creixent junts.

Què té Girona que tothom hi està molt a gust?

És un club familiar que tothom respecta i on ningú envaeix responsabilitats que no li pertoquen. El jugador pot fer una vida tranquil·la allunyada del futbol, sense gaire pressió, i tenir gent de Girona al vestidor facilita l’adaptació.

Amb quatre punts més el Girona serà equip de Primera Divisió...

Per aconseguir èxits com ascendir has de fer mèrits. I els mèrits passen per guanyar, amb tots els respectes pel rival. El Nàstic s’hi juga més que nosaltres. Ells competiran per salvar-se, mentre que nosaltres ho fem per una il·lusió.

El Girona pot ser avui equip de Primera

La derrota del Getafe contra el Valladolid (1-0) ha posat en safata l’ascens al Girona. L’equip de Montilivi en té prou de sumar un punt en els tres partits que li queden per pujar, per primer cop a la seva història, a Primera Divisió. I el primer partit és avui a Tarragona, contra un Nàstic que s’està jugant la permanència a la Divisió de Plata (18 h, Movistar Partidazo). Avui també té partit el Reus, a Elx (18 h). Els del Baix Camp no s’hi juguen res contra un rival que està en zona de descens a Segona B.