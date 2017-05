Una setmana calculant les opcions per pujar dissabte

El Girona serà equip de Primera Divisió aquest dissabte si guanya i els seus tres immediats perseguidors -Getafe, Tenerife i Cadis- no ho fan. La victòria per al conjunt de Pablo Machín és indispensable, mentre que qualsevol triomf de tercer, quart i cinquè classificat impedeix que l’ascens arribi aquesta jornada. En teoria una combinació de resultats improbable, malgrat que aquesta última jornada els tres perseguidors de l’equip de Pablo Machín no van aconseguir guanyar. Ara, el Girona també va punxar, en aquest cas al camp del Llevant, l’equip que ja ha pujat a Primera i com a campió de Segona.

No passaria el mateix, però, amb els empats: una victòria del Girona i un empat del Getafe deixaria els madrilenys a nou punts amb només tres jornades en joc. Suficients perquè el goal average que proporcionen les dues victòries davant el conjunt de Bordalás situïn els gironins a la màxima categoria. Precisament aquest aspecte impedeix que Tenerife i Cadis quedin descartats per a l’ascens si les seves respectives victòries -ara a nou punts- es combinen amb el triomf del Girona. Amb els canaris l’ascens seria virtual però no matemàtic -el goal average particular està igualat però el general, ara mateix 12 gols a favor dels gironins, encara podria canviar- i amb els andalusos el goal average està en contra, fet que impossibilitaria la carambola.

De fet, en aquesta jornada pot passar de tot: des d’arribar a Montilivi aquest dissabte sense opcions -el Getafe juga aquest divendres contra un Elx en zona de descens- a necessitar esperar dues hores després del partit entre Girona i Alcorcón -comença a les 19 hores i el Cadis ho fa a les 21 hores- per certificar el primer ascens a Primera de la història del club gironí.