El Barça femení deixa clar qui vol perseguir l’Atlètic

Arribaven empatats a 35 punts en la segona posició de la Lliga Iberdrola, provisionalment a quatre de l’Atlètic de Madrid, però el Barça femení va sortir al Miniestadi (davant 565 espectadors) decidit a demostrar al Llevant que és ell l’autèntic perseguidor de les matalasseres. Amb una superioritat manifesta des dels primers minuts, tot i que no va ser fins als compassos finals quan es va sentenciar, l’equip blaugrana va golejar per 4-0 per tornar a situar-se a un punt del lideratge.

Va ser Andressa Alves qui va obrir la llauna als deu minuts de joc, en rematar pel primer pal una assistència d’Alexia Putellas des de l’esquerra. Vicky Losada, amb dos xuts que va blocar còmodament Noelia Bermúdez, i Jenni Hermoso, amb una pilota al travesser, van tenir a l’abast ampliar l’escletxa abans del descans, però el triomf va ser mínim fins al minut 70. Quan no feia ni cinc minuts que Bárbara Latorre i Ange Koko havien entrat de revulsius, va arribar el 2-0, obra de l’experiquita en un xut una mica accidentat. La mateixa Latorre va regalar a Hermoso el tercer en el següent atac i, dos minuts més tard, va ser l’extrem de la Costa d’Ivori qui va marcar, després d’anticipar-se i regatejar a la portera en una diagonal d’Olga Garcia.

L'Espanyol empata contra l'Athletic

Al matí, a Sant Adrià, l’Espanyol va poder sumar un valuós punt contra l’Athletic Club (1-1). Les basques s’havien avançat en el marcador a través de Yulema Corres però Cristina Baudet, a vint minuts del final, va empatar.