Bauza, destituït com a seleccionador argentí

Edgardo Bauza ha estat destituït com a seleccionador de l'Argentina després d'haver dirigit l'equip en només vuit partits i deixar el combinat argentí cinquè en les eliminatòries sud-americanes per al Mundial de Rússia 2018.

"Li hem comunicat a Edgardo Bauza que deixa de ser el tècnic de la selecció nacional", ha dit en una breu roda de premsa el president de l'Associació del Futbol Argentí (AFA), Claudio Tapia, després d'una reunió amb l'agent de Bauza. El directiu ha anunciat que aquest dimarts a la tarda es realitzarà una roda de premsa per donar a conèixer "els detalls" i ha afegit que "encara no correspon" parlar de successors.

Bauza va assumir la direcció de l'Argentina el 5 d'agost de 2016, substituint Gerardo Martino, que havia dimitit un mes abans després del subcampionat a la Copa Amèrica Centenari. Amb Bauza a la banqueta, el combinat ha sumat 11 punts de 24 possibles: ha guanyat tres partits, n'ha empatat dos i ha perdut la resta. Ara, l'Argentina és cinquena en aquestes eliminatòries amb 22 punts, darrere del Brasil (33), Colòmbia (24), l'Uruguai (23) i Xile (23).

A falta de quatre jornades, ocupa el lloc que permet jugar un partit de repesca davant un rival d'Oceania per buscar la classificació per al Mundial. En el moment que Bauza va ser nomenat, l'Argentina estava tercera en la classificació de les eliminatòries sud-americanes per al Mundial de Rússia 2018 amb onze punts, a dos dels líders: l'Uruguai i Equador.