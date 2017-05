La Bundesliga tindrà una àrbitra: Bibiana Steinhaus

L'àrbitra Bibiana Steinhaus es convertirà la pròxima temporada en la primera dona que xiuli partits de la Bundesliga. La policia, nascuda a Hannover fa 38 anys, és una dels quatre col·legiats que la Federació Alemanya de Futbol ha decidit ascendir per a la pròxima campanya, juntament amb Martin Petersen (32), Sven Jablonski (27) i Sören Storks (28). Supliran, entre d'altres, les places que deixen lliures tres àrbitres que pleguen aquest curs: Wolfgang Stark, Günter Perl i Jochen Drees.

540x306 Els quatre àrbitres que la Federació alemanya ascendeix a la Bundesliga / DFB Els quatre àrbitres que la Federació alemanya ascendeix a la Bundesliga / DFB

"Per a qualsevol àrbitre, el gran objectiu és poder xiular a la Bundesliga. Per a això he treballat molt dur tots aquests anys. M'alegro molt que la comissió d'àrbitres confiï en mi i hagi demostrat que, en l'arbitratge, mana el principi de rendiment", ha manifestat Steinhaus a la web de la Federació.

La col·legiada és conscient que, per ser la primera dona que arbitri a la Bundesliga, estarà més observada pel gran públic i pels mitjans de comunicació, però se sent preparada. "Estic acostumada a aquesta pressió i per això estic convençuda que me'n sortiré. Espero que, a mesura que passin els partits, s'assoleixi una normalitat i es parli només del joc". Steinhaus porta 18 anys arbitrant i xiulava a la segona divisió alemanya des del 2007.