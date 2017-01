El nou Chapecoense entra en acció dos mesos després de l'accident aeri

Dos mesos després de l'accident aeri en què van morir 19 dels seus futbolistes, el Chapecoense tornarà a jugar aquest dissabte un partit de futbol, en un amistós al seu estadi en el qual rebrà l'actual campió brasiler, el Palmeiras de São Paulo.

El modest equip de Chapecó (estat de Santa Catarina, sud del Brasil) va ser protagonista d'una de les tragèdies més dures, quan l'avió que el transportava per jugar la final de la Copa Sud-americana davant l'Atlètic Nacional de Medellín, es va estavellar.

Sócio, chegou a hora de fazer a diferença e jogar junto. Seja a força que a Chape precisa!

Você é peça fundamental para o nosso recomeço! pic.twitter.com/sOGqKdaMJ0 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 19 de gener de 2017

Tant la plantilla del primer equip com l'organigrama tècnic i directiu del club han hagut de ser reemplaçats arran de l'accident, en què a més de 19 futbolistes, van morir 14 membres de la comissió tècnica i nou directius del club.

El principal responsable del nou Chapecoense és Rui Costa, director executiu de futbol i que va ser l'escollit per iniciar la nova etapa, en substitució de Mauro Stumpf, una de les 71 víctimes de l'accident.

"Hem hagut de muntar pràcticament un equip sencer. El desafiament és molt gran" Rui Costa Entrenador del Chapecoense

"És un escenari difícil, totalment diferent del que mai he viscut. Ja vaig passar per clubs que necessitaven contractar cinc jugadors o reduir costos. Hem hagut de muntar pràcticament un equip sencer. A més, hem perdut professionals de suport, el Centre d'Intel·ligència del futbol. Qui va morir tenia coneixement de dades relacionades amb el club. El desafiament és molt gran", assegura Rui Costa.

Al costat d'ell, el responsable de comandar l'equip serà Vagner Mancini, un tècnic de 50 anys amb un ampli recorregut a les banquetes brasileres i amb experiència en grans del país com el Santos, el Cruzeiro, el Botafogo o el Vasco da Gama.

Després de la tragèdia, la majoria de clubs brasilers van oferir la cessió de jugadors al Chapecoense i fins i tot es va parlar que l'equip tindria garantida durant tres anys la permanència a la Sèrie A, cosa que el mateix club va rebutjar.

Veterans com l'islandès Eidur Gudjohnsen o l'argentí Juan Román Riquelme (aquest últim retirat) es van oferir per jugar al Chapecoense. Gudjhonsen fins i tot va convidar públicament a fer el mateix al seu company al Barça Ronaldinho Gaúcho. També l'Associació de Futbolistes Argentins es va oferir a col·laborar.

El club, però, va apostar per la joventut per refer l'equip, una proposta poc habitual al Brasil. La lliga ha estat batejada com el "cementiri d'elefants" per la gran quantitat de veterans que hi actuen. Amb una mitjana d'edat de 24 anys, el Chapecoense va fer 23 fitxatges per fer l'equip, 14 dels quals menors de 25 anys, i va pujar a 11 jugadors del juvenil.

A l'aire, hi ha la possible reincorporació dels defenses Net i Alan Ruschel, supervivents de l'accident i que malgrat la seva intenció de tornar a la gespa, ningú sap si podran tornar al futbol d'elit. Qui segur no podrà fer-ho és el tercer supervivent de l'equip, el porter Jackson Follmann, amb una cama amputada.

Els encarregats de dissenyar la nova plantilla tampoc han volgut trencar amb dos dels elements considerats claus per a l'èxit de gestió esportiva i financera del Chapecoense en els seus tres anys a l'elit del futbol brasiler: control financer i el perfil dels jugadors.

Els sous de la plantilla oscil·laven entre els 6.000 i els 32.000 dòlars mensuals, xifres molt modestes dins el futbol brasiler i que s'han volgut mantenir, mentre que s'ha intentat evitar contractar futbolistes amb afició a la nit, cosa que s'ha traduït en un bon rendiment en el terreny de joc.

Les dues cares més conegudes del nou 'Chape' són dos veterans: el porter Artur Moraes, de 35 anys, ex-Roma i Benfica, i el davanter Wellington Paulista, de 32 anys, que serà l'encarregat de suplir el mort Bruno Rangel, màxim golejador de la història del club amb 81 dianes.

"Representar Bruno Rangel com ell va defensar la samarreta del Chapecoense serà un orgull immens. Espero fer tants gols com ell va fer. Vull la mitjana de gols que ell tenia, fer molts gols per defensar aquest número '9' molt bé", va afirmar en la seva presentació.

"No hem vingut per pena. Hem vingut perquè som professionals i volem disputar campionats d'alt nivell" Nathan Jugador del Chapecoense

L'equip verd tindrà davant seu una difícil temporada, amb la participació en set competicions: Copa Libertadores, Sèrie A brasilera, Copa del Brasil, Campionat Catarinense, Primera Lliga, Recopa Sud-americana i la Copa Suruga, que jugarà com a campió de la Copa Sud-americana davant el guanyador de la Copa de la Lliga japonesa.

"Cap jugador ve per pena. Hem vingut perquè som professionals i volem disputar campionats d'alt nivell. L'objectiu del Chapecoense el 2017 és continuar el que els jugadors que ja no hi són havien fet i seguir deixant l'equip en un nivell elevat", va afirmar el defensa Nathan, un altre dels nous fitxatges.

El nou Chapecoense debutarà aquest dissabte a les 16.30 hora local (19.30 h, hora catalana) a l'Arena Conda de Chapecó davant el Palmeiras, curiosament, l'últim equip al qual es va enfrontar el club verd abans de l'accident.