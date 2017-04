El Chelsea perd contra pronòstic i els rivals retallen distàncies

Derrota sorprenent del Chelsea a casa (1-2), que permet que els rivals r etallin distàncies respecte del líder de la Premier. Els 'blue' han caigut contra el Crystal Palace mentre que el Tottenham i el Liverpool han guanyat els seus compromisos. D'aquesta manera, els d'Antonio Conte es mantenen primers però ara amb només set punts de marge sobre els Spurs.

El Chelsea ha començat marcant per mitjà de Cesc, qui ha aprofitat una magnífica assistència de Hazard per inaugurar el marcador al minut 5. Tot semblava dissenyat perquè el líder tingués un partit plàcid, però el Crystal Palace, que està lluitant per no baixar, ha donat la volta al marcador de seguida amb els gols de Zaha (9') i Benteke (11'). De res ha servit el domini local (65% de possessió) ni els nombrosos xuts a porteria, fins a 19, onze entre els res pals. El marcador ja no s'ha mogut ni a la segona part, quan l'àrbitre ha allargat deu minuts per les diferents interrupcions en el joc.

La jornada ha estat beneficiosa per al Tottenham, que ha guanyat el Burnley a domicili (0-2) amb els gols d'Eric Dier i Heung-Min Son, a la segona part. D'aquesta manera, els de Pochettino, segons, retallen distàncies i se situen a set del Chelsea.

D'altra banda, el Liverpool ha guanyat el derbi contra l'Everton (3-1) amb els gols de Mane, Coutinho i Origi, i queda a deu punts del Chelsea. Mentre que el Manchester United no ha pogut passar de l'empat sense gols amb el West Bromwich, a Old Trafford, i s'allunya de les places de Champions.

Aquest diumenge es tanca la jornada amb el duel entre l'Arsenal i el Manchester City, que es juga a l'Emirates (17 h, Movistar Futbol).