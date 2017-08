Christian Stuani: “Som un club petit però gegant en il·lusió”

La bona actuació al Danubio i al Bella Vista al seu país d’origen va permetre a Christian Stuani (Tala, Uruguai, 1986) fer el salt a Europa amb només 22 anys. Un curs al Reggina va ser el preludi d’una llarga trajectòria a Espanya en equips com l’Albacete, el Llevant, el Racing i l’Espanyol, on va anotar 29 gols en tres temporades. Després de dos anys al Middlesbrough, el davanter internacional -va participar en el Mundial del Brasil del 2014 i a les dues darreres edicions de la Copa Amèrica- s’endinsa en el projecte del Girona a l’elit amb la humilitat del primer dia.

Als llibres d’història sempre constarà que vostè va formar part de la plantilla debutant del Girona a Primera. Il·lusionat?

És tot un honor formar part d’un projecte que fa sentir orgullós tanta gent. Sens dubte, la fita és molt important. Com es va poder veure davant el Manchester City, l’afició està endollada, il·lusionada i gaudeix amb nosaltres. Avui comencem a escriure la història del Girona a Primera i serà una jornada molt emotiva i especial.

Com es pot convèncer un jugador de la seva talla perquè s’involucri en aquest projecte?

El fet que l’equip sigui a Primera ha sigut determinant per venir-hi. M’han explicat el rumb que tenen en ment i em fa molta il·lusió ser-ne partícip. Per a mi, ser al Girona és una aposta de present i futur perquè tots volem que l’equip sigui important dins l’elit del futbol.

Quin grup humà s’hi ha trobat?

Crec que és el tret diferencial de qualsevol equip i a Girona és un fet destacable. És cert que tindrem moments d’alegria, però també n’hi haurà de dificultosos que només podrem superar amb la unió. Hem de ser conscients que aquestes adversitats apareixeran, estem immersos en un any de transició. La mentalitat ens obligarà a remar tots cap al mateix costat i empènyer fins a l’últim minut de la darrera jornada. Damunt del terreny de joc demostrarem que volem seguir a l’elit.

Si algú hagués somiat una carta de presentació perfecta, s’acostaria molt a la imatge transmesa davant el City.

El partit de dimarts passat és la base a la qual ens hem d’aferrar durant tot l’any. Vam ensenyar que estem treballant molt bé, amb un primer temps excel·lent. El rival no era un equip qualsevol: el Manchester City ho té tot. Amb humilitat i esforç els vam superar tot i que per a ells, immersos en la Premier, no era fàcil jugar el partit. Com a futbolista, també et dic que a ningú li agrada perdre. Així ho sento des de ben petit i també ho deuen sentir ells.

Sempre és agraït un bon resultat i que l’entorn estigui al costat de l’equip.

Ens ho mereixíem després d’una dura pretemporada, amb molta càrrega de treball i esforç de tothom. Mai és senzill fer els primers passos i, tot i que de portes endins era important obtenir bones sensacions, també ho és de portes enfora. La gent ha de veure que l’equip té la voluntat de fer les coses de la millor manera possible. Necessitem l’afició amb nosaltres i sentir el seu suport. Si treballem amb un ambient que ens afavoreixi, tot anirà molt millor.

Els beneficia debutar amb l’Atlètic?

És un bon moment per rebre un equip tan gran. Sabem que tot començament és una incògnita per desvetllar, però estrenar-se amb un adversari de nivell és un luxe per al Girona. El futbol és un esport i un joc en què tothom vol guanyar, però no deixa de ser un espectacle. I per a l’aficionat competir amb els millors hauria de ser un al·licient més.

Amb l’experiència que li dona la seva trajectòria, com valora la plantilla?

Des de la humilitat, la plantilla té una capacitat de sacrifici brutal. Em vaig adonar molt de pressa que som un club petit però gegant en il·lusió i amb una fam immensa d’aconseguir reptes importants.

Què pot aportar, vostè, al Girona?

Vull sumar en molts aspectes. No parlo tan sols de gols, és obvi que el davanter viu d’això i tinc l’esperança de celebrar-ne molts. Em refereixo a l’experiència, detalls de vestuari que m’ha anat donant el futbol al llarg de la meva carrera. Ja tinc una edat en què puc col·laborar, en condicions, més enllà dels 90 minuts de partit.

La temporada serà molt exigent.

Si som a Primera és per alguna cosa, ens hem d’exigir i defensar el que és nostre. Em consta que ha costat molt arribar fins aquí i ara que hi som, hem de fer tot el possible per mantenir-nos-hi.

Cridat amb l’Uruguai per a les eliminatòries d’un Mundial a la vista, les ganes deuen ser molt grans...

Tot suma i no puc negar que la selecció nacional és una de les experiències més grans que he viscut. Sento orgull. Ara venen partits complicats davant l’Argentina i el Paraguai però estem en una bona situació, tot i que queda molta feina per fer.