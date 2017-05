Dues finals i dos equips gairebé diferents al Reial Madrid

A mitjans de març, i a falta de dos mesos per acabar la temporada, el cos tècnic del Reial Madrid va elaborar un pla per repartir els minuts entre tots els integrants de la plantilla i arribar en les millors condicions al tram final de temporada. Va néixer la segona unitat. O, dit d’una altra manera, un sistema de rotacions per distribuir els jugadors en funció de l’entitat del rival i de la importància del partit. Ara, a falta de dos partits per acabar la Lliga, al Bernabéu el dubte és si cal seguir amb aquesta política o apostar pels bons.

Els números avalen la gestió que ha fet Zinedine Zidane. D’ell és, en bona part, el mèrit de rescatar un equip que a principis del 2016 semblava condemnat al fracàs i fer-lo campió d’Europa. Uns galons que li han permès administrar els egos d’un vestidor de primeríssim nivell. Zidane ha sabut convèncer els jugadors que les rotacions eren necessàries, i els números li han donat la raó: no només l’equip ha seguit guanyant, també ha rendit al màxim quan el partit era també de màxima exigència.

El dubte, però, arriba a la recta final. Zidane va fer jugar la segona unitat -l’eufemisme que serveix per parlar dels suplents-. El tècnic francès va apostar per ells contra rivals assequibles com el Leganés, l’Sporting, el Deportivo o el Granada, tots de la zona baixa de la classificació. Després de guanyar sense agradar del tot al Sevilla amb un equip que barrejava jugadors titulars i suplents, i gairebé sense temps de recuperar-se, arriba el partit a Vigo, ajornat al febrer pel temporal a Galícia. I, finalment, l’última jornada a Màlaga. En total, i comptant el duel al Calderón de dimecres passat a la Champions, quatre finals en només deu dies.

L’exemple més clar d’aquesta alternança, gairebé matemàtica, és en cinc futbolistes: els tres de davant, la BBC de Benzema, Bale i Cristiano; i dos migcampistes, Toni Kroos i Modric. En l’últim mes, Zidane havia alternat la seva titularitat en els partits de Lliga, i els feia jugar un dia sí i un dia no. I quan ells tres feien festa, qui jugava era Asensio, Lucas, Morata, James i Kovacic. En menor mesura, també ha passat a la defensa -Danilo ha donat descans a Carvajal- i a la porteria -Casilla ha jugat en el lloc de Keylor-. Contra el Sevilla, però, va optar per una nova vida, barrejar jugadors de la segona unitat, com Morata, James o Marco Asensio, amb d’altres de la primera, com Cristiano o Kroos, per repartir minuts.

L’entrenador francès havia donat un dia de descans als jugadors, dijous, abans de tornar divendres als entrenaments. En total, només dos dies per preparar el duel contra el Sevilla, en què no va poder reaparèixer Pepe, després de la fractura que es va fer a les costelles en el derbi de Lliga contra l’Atlètic de Madrid. Al tècnic li preocupava aquest calendari sobrecarregat, i haurà de decidir ara com juga els partits de Vigo i Màlaga. Per a la final de la Champions, tindrà més temps. Final on sí que hi serà segur Pepe. El central està al tram final de la recuperació i treballa amb normalitat amb el grup: podria ser una de les novetats en l’onze a Vigo, ja que Nacho va veure una groga i serà baixa per sanció al camp del Celta.