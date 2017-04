“Em sento orgullós del meu cognom”

A prop de la serralada dels Apalatxes, amagat al comtat de Wake, Carolina del Nord, la relació entre el cognom Bakero i el futbol torna a tenir sentit. 20 anys després de la retirada del seu pare, Jon Bakero acaba de concloure la seva tercera temporada com a part de l’equip de soccer, com es denomina el futbol a Nord-amèrica, de la Universitat de Wake Forest.

Fill de l’heroi de Kaiserslautern, el Jon passeja pels Estats Units amb un cognom que no li pesa. “Em sento orgullós de tenir el cognom que tinc”, explica, tot i que també argumenta que sortir d’Espanya li ha suposat un respir i una vàlvula d’escapament de l’ombra que acompanya el seu cognom. “És cert que venir als Estats Units i començar de zero és bo. El meu pare va tenir la sort que als 19 anys estava jugant perquè era molt bo, jo vaig pel meu camí”, explica.

Als seus 20 anys, el seu camí és el d’un jugador que ara mateix és una de les estrelles d’un dels millors equips de la nació, un somni fet realitat. “El nivell del futbol a Europa és molt alt, vaig parlar amb els meus pares i vam decidir llançar-nos a aquesta aventura per provar-ho. Jo sempre havia tingut el somni d’estudiar als Estats Units”, diu ara, tot i que els seus inicis no van ser senzills. “Vaig arribar aquí i no sabia el que m’hi trobaria. Vaig començar jugant de migcampista i no participava gaire”, argumenta.

Tres mesos d’adaptació en una primera temporada en què va tenir pocs minuts però en què va deixar detalls de qualitat, i un canvi de posició li va canviar la vida. “El míster va decidir avançar-me i des de fa dos anys he jugat més avançat”. I és que Jon Bakero, migcampista d’origen, com ho era el seu pare, va haver de mutar la seva posició per guanyar-se una reputació als Estats Units. Va passar del centre del camp al front d’atac i, a partir de llavors, el seu creixement ha sigut imparable fins a esdevenir el pilar sobre el qual se sustenta el seu equip.

En la seva segona temporada, la primera després del canvi de posició, Bakero va ser titular en 21 partits dels 22 que va disputar el seu equip, un dels més potents de tot el país, i va fer vuit gols i sis assistències. Tot això sota un estil de futbol totalment diferent del futbol a què estava acostumat, fet que el va obligar a adaptar la seva manera de jugar. “El futbol aquí és més físic, tot i que hi ha hagut un gran canvi des del primer any fins ara”, explica, tot i que “s’hi estan introduint més estrangers i el nostre equip és dels que juguen més tocant la pilota”.

Company d’Andreu Cases

Després d’una campanya de confirmació, aquest ha sigut el seu gran any. Com a punta de llança de Wake Forest, Bakero ha sigut un dels jugadors més importants de la nació i ha arribat a guanyar la seva conferència, l’ACC, que presumeix de ser la més potent de tots els Estats Units. “Teníem l’objectiu de guanyar el torneig. Sabíem que som un gran equip pel que s’havia vist l’any anterior i així ho vam fer”, diu el Jon.

Aquesta victòria els va donar el bitllet directe al campionat nacional, un torneig que reuneix els 64 millors equips de tota la nació i que va ser un nou aparador per al català, que va aconseguir tres gols (i va ser així el segon màxim golejador del torneig), en el camí a la final, en què van perdre a Houston davant més de 10.000 persones contra Stanford als penals. Una derrota dura que Bakero assumeix com a “part del futbol”.

A Carolina del Nord, a més, es dona la circumstància que comparteix equip amb un altre producte de la cantera culer, el porter Andreu Cases, que ha disputat la seva primera temporada en terres americanes. Tenir un altre català al seu equip ha sigut un gran suport per a Bakero. “Tenir un company aquí ajuda. És el seu primer any i el meu tercer, però ens ajudem mútuament”, explica. Ara el davanter enfoca una temporada estival en què no pot permetre’s parar. “La temporada aquí dura de l’agost al desembre, però no pots parar ni a l’estiu, ja que perds el ritme i després és difícil de recuperar”. Així, amb les mirades posades en el campionat nacional que se li va escapar al desembre, Bakero busca la seva gran oportunitat, la de seguir vivint el futbol, ja sigui als Estats Units o a Europa, on podria seguir el camí del seu pare.