La FIFA aprova ampliar a 48 el número d'equips a partir del Mundial de 2026

El Consell de la FIFA ha decidit aquest dimarts ampliar de 32 a 48 els equips que participaran a la Copa del Món a partir de 2026.

D'aquesta manera hi haurà 16 grups amb tres seleccions cadascun, de les quals dues es classificaran per a la propera fase.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.