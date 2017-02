La Federació Ucraïnesa de Futbol ofereix a Zozulya un càrrec a l'executiva

El president de la Federació de Futbol d'Ucraïna (FFU), Pável Pavelko, oferirà a Roman Zozulya un càrrec a l'executiva perquè considera que és un exemple de patriotisme per la seva activa postura cívica. "Totes les seves accions estaven destinades a beneficiar la societat ucraïnesa, per la qual cosa recomanaré Zozulya al comitè executiu de la FFU. Crec que la seva candidatura serà recolzada unànimement al congrés de l'abril", ha dit Pavelko, citat per la premsa local.

En cas de resultar elegit, Zozulya es convertirà en representant oficial dels futbolistes en actiu en substitució d' Anatoli Timoschuk, que aquest passat cap de setmana ha anunciat que penja les botes. "Estem convençuts que un futbolista, que a més és un patriota, no ha de patir per la seva postura cívica. L'activitat no futbolística de Roman és un motiu d' orgull nacional", ha assenyalat.

Roman Zozulya és un futbolista neonazi?Va recordar que Zozulya, internacional ucraïnès, "sempre" ha mostrat una molt postura cívica i activa com quan "va fundar un fons d'ajuda als militars que defensen el seu país a l'est d'Ucraïna". "A més, va ajudar amb els seus diners a reconstruir un hospital a Dnipró on transcorre la rehabilitació dels soldats ferits de l'exèrcit ucraïnès", ha apuntat.

Pavelko ha subratllat que la FFU fa tot el possible per solucionar el problema que envolta el jugador per "garantir al futbolista internacional temps de joc". "Estic satisfet de destacar que tant la Federació Espanyola de Futbol com la FIFA comparteixen la nostra preocupació al respecte i entenen l' absurditat de la situació creada", ha dit.