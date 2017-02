La Federació espanyola de futbol convoca eleccions: el 22 de maig s'acabarà l'era Villar

La junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat que l'Assemblea General per a l'elecció de president i Comissió Delegada es celebri el dilluns 22 de maig, un dia després que acabi la Lliga a Primera i cinc dies abans de la final de la Copa del Rei, segons fonts federatives.

L'elecció de la data es produeix més d'un any després que la RFEF fes una primera proposta de reglament i calendari electoral, per celebrar les eleccions el 22 d'abril de 2016, rebutjada pel Consell Superior d'Esports (CSD), que fins el passat 30 de gener no va acceptar el reglament federatiu.

Perquè el CSD ho aprovés la RFEF va modificar la representació dels clubs i jugadors no professionals de Ceuta i Melilla en la seva Assemblea General, segons fixa l'ordre ministerial que regula les eleccions en totes les federacions.

Abans d'aquesta modificació, el CSD va acceptar una petició que li va fer la RFEF per fer una excepció també en el seu reglament sobre el criteri d'elecció dels jugadors no professionals que seran part de l'Assemblea.

Segons l'ordre ministerial i d'acord amb els percentatges de representació de l'estament, aquests jugadors havien de triar els seus representants en circumscripció estatal, però la RFEF pretenia que ho fessin en autonòmica i així serà, després que el CSD atengués el 9 de gener petició.

Fins llavors el CSD havia rebutjat altres sol·licituds de la RFEF sobre canvis de criteris, com la relativa a la moció de censura ia la celebració dels comicis en dates amb competicions, i tots els models de reglament que li havia enviat amb els seus respectius projectes de calendari.

El primer fixava el 22 d'abril de 2016 com a data de les eleccions, que posteriorment la RFEF va plantejar celebrar a l'últim quadrimestre de l'any 2016 i després del 20 desembre.

El fet que el CSD entengués que la RFEF incomplia la proporcionalitat que marca l'ordre ministerial en la representació en l'assemblea de clubs i jugadors ha mantingut en l'aire les eleccions durant més d'un any.

També ha permès que el mandat del president Ángel María Villar, el setè consecutiu, s'hagi perllongat durant gairebé cinc anys -la seva darrera reelecció es va produir el 16 de febrer de 2012-, de manera que la nova presidència serà més curta dels quatre anys que estableix cada cicle olímpic.

Durant els últims dotze mesos Ángel María Villar, com a vicepresident primer de la UEFA, va exercir de president d'aquesta per la inhabilitació del francès Michel Platini i va arribar a presentar la seva candidatura a les eleccions que la UEFA va celebrar el 14 de setembre.

Malgrat això, uns dies abans la va retirar i l'eslovè Aleksander Ceferin va ser triat per al càrrec en guanyar en la votació a l'holandès Michael van Praag. Abans d'això Villar va anunciar al març de 2016 que optaria a la reelecció com a president de la RFEF, càrrec que ocupa des del juliol de 1988 de forma ininterrompuda.

Fins a la data també han expressat el seu desig de presentar-se a les pròximes eleccions l'exsecretari general de la RFEF, Jorge Pérez, que va ocupar el càrrec des de 2004 fins al setembre passat, i el president de l'escola d'entrenadors (CENAFE), Miguel Galán.