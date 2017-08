El Girona serà comprat pel City Football Group i Pere Guardiola

Després d’un estiu convuls i marcat per unes negociacions que s’intuïen inacabables, el Girona hauria de fer oficial en les pròximes hores la venda del seu principal paquet accionarial, que acabarà -a parts iguals- a mans del City Football Group i de Pere Guardiola. L’acord, segellat durant l’estada del conjunt britànic en terres gironines, preveu que els dos nous propietaris es quedin amb un 88,4% aproximat de les accions (un 44,2% cadascun), mentre que l’11,6% restant quedarà en mans dels accionistes minoritaris. La notícia, avançada per Palco23, afegeix que el preu de venda està pactat des de molt abans de l’ascens amb el grup inversor propietat del club fins a aquest moment, TVSE Futbol, que ha invertit prop d’uns set milions d’euros en el club gironí.

De Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa -antics directius de Canal+ França i caps visibles de l’empresa francesa que va aterrar a Girona l’estiu del 2015- no se’n sap res des que van visitar la ciutat per signar l’acord, que és quan van deixar-se veure per únic cop, ja que ni van fer acte de presència en les celebracions del 4 de juny, després que el Girona fregués el cel per la proesa d’una fita inimaginable uns anys enrere. Segons Palco23, Pere Guardiola -que va ser peça clau del procés de compra i és assessor extern del club des d’aleshores, i que dimarts es va deixar veure en el 41è Trofeu Costa Brava que el Girona i el Manchester City van disputar- hi invertiria a títol personal a través de Guirdis Holding, la seva societat amb seu a Malta, i amb la qual controla el 27% de Media Base Sport. Aquest fet desvincula Mediapro i Jaume Roures de l’operació, així com el grup xinès Wuhan Double, que no fa gaire va comprar el 46% de l’empresa catalana.

Encara amb moltes incògnites per resoldre, del que no hi ha dubte és que el primer pas era desencallar un acord que no ha rebut el vistiplau de les federacions pertinents fins a les últimes hores. Fonts consultades per l’ARA asseguren que l’acord està signat des de la setmana passada però no s’ha fet oficial a causa del retard, per part del Consell Superior d’Esports (CSD), a donar-hi el vistiplau. Durant l’estiu les especulacions han sigut constants, fins al punt que es parlava del City Football Group -amb el suport al darrere de societats com Abu Dhabi United Group, China Media Capital i CITIC Capital- com a únic accionista principal. El fet que dos clubs del mateix grup inversor no puguin coincidir en competicions europees segons els tants per cents dels quals s’apropiï la societat esmentada, també ha contribuït a l’hora del repartiment dels percentatges, ja que en l’hipotètic cas que el Girona es classifiqués per jugar a Europa no podria trobar-se amb el Manchester City si el City Football Group -que també controla el Melbourne City, el Yokohama Marinos i el Club Atlético Torque uruguaià, entre d’altres- s’hagués quedat, com a mínim, la meitat de l’accionariat.

La inversió i els plans esportius

Aspectes com quina serà la inversió econòmica que rebrà el club gironí o en quins plans esportius es pensa són dos dels grans interrogants que a hores d’ara sobrevolen l’entorn de Montilivi. Del que ningú dubta, això sí, és que el projecte serà llaminer i molt engrescador, fet que ha revitalitzat una entitat que si no hagués aconseguit el miracle de la permanència durant el 2014 corria un risc molt real de desaparèixer.

L’operació de compra reforça encara més el lligam entre el conjunt britànic i el català, que s’ha vist beneficiat de cinc cessions aquest estiu -Pablo Maffeo, Aleix García, Douglas Luiz, Marlos Moreno i Larry Kayode-. La temporada actual és la tercera consecutiva que augmenta la qualitat de la seva plantilla amb joves emergents que no tenen lloc a la Premier League.

Falta per veure si el Girona, sense patrocinador principal després que Citylift no assumís l’increment del cost que exigeix la Primera Divisió -tot just ahir es va anunciar l’acord de renovació amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per seguir lluint el seu logotip dues temporades més-, col·loca el nom d’Etihad a les seves samarretes, tal com ja fan els diversos clubs que el City Football Group té distribuïts arreu del món.