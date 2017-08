El Girona afronta una setmana il·lusionant

Montilivi ha de ser una festa en una de les setmanes de major transcendència dins la història del Girona. Amb la il·lusió com a virtut principal, els homes de Pablo Machín s’enfrontaran, amb només cinc dies de diferència, amb el Manchester City i l’Atlètic de Madrid, dos dels millors equips del món. Aviat és dit. Després d’una pretemporada on els gironins han deixat sensacions contraposades, arriba l’hora de la veritat en el que serà l’estrena del Girona a la màxima categoria. Tot i que un triomf en vuit partits no és la millor carta de presentació, la competitivitat, el caràcter, la passió i la feina ben feta són mostres prou convincents per afrontar, amb les majors garanties possibles, una etapa que promet emocions fortes.

“Tenim al davant un rival de luxe per a la presentació als nostres aficionats, en un gest de complicitat dins el vincle existent. Competirem bé i, independentment del resultat, convido tothom a gaudir. Per a nosaltres és un honor: estem immersos en una setmana històrica on debutarem a la Primera Divisió”, assegurava el tècnic sorià. L’equip dirigit per Pep Guardiola va aterrar aquest diumenge a Girona amb totes les seves estrelles, a excepció del nouvingut Walker, Nasri i Bony. Vencedors al camp del Brighton en l’estrena de la Premier League, els anglesos romandran allotjats durant quatre dies a les instal·lacions del PGA de Caldes de Malavella i, aquest dimarts (a les 18 h) seran l'última prova de foc per a un Girona que es presentarà, de manera oficial, una hora abans davant la seva afició en un estadi que encara no podrà comptar amb la grada de preferent –hauria d’estar a punt per al dissabte– ni amb el nou enllumenat, exigència obligada amb el canvi de categoria.

Encara amb la plantilla per tancar, segons avançava Gerard Bellera a RAC1, el club gironí és a prop de lligar dues cessions més. Una, precisament, provindria –com ja ha passat amb Maffeo, Aleix García, Douglas Luiz i Marlos Moreno– del Manchester City. Es tracta del davanter nigerià Olarenwaju Kayode (Àustria de Viena), màxim golejador i millor jugador de la passada edició de la lliga austríaca. Sky Sports Àustria es va fer ressò de les informacions publicades per rotatius nigerians que asseguraven que el fitxatge de Kayode pel City era imminent, tal com va confirmar el director esportiu del club austríac.

De fet, a les xarxes socials ja s’ha vist el jugador fotografiat a les instal·lacions del que hauria de ser el seu nou club, que el cedirà al Girona, i la confirmació per part de la seva parella dels esdeveniments esmentats. Des del club gironí, però, només confirmen l’interès d’una operació que cobriria –en part– el dèficit de l’equip en la parcel·la ofensiva.

L’altra cessió té com a protagonista un vell conegut: Johan Mojica, que ja va actuar com a cedit durant el tram final del curs passat. Elèctric i descarat al carril esquerre, l’elevada clàusula de rescissió (8 milions d’euros) a la qual s’aferrava el seu club d’origen, el Rayo Vallecano, ha dut ambdues entitats a negociar una cessió que s’hauria de fer oficial en les pròximes hores.

“El projecte té molt bona pinta”

El nouvingut Marc Muniesa va ser presentat de manera oficial com a nou jugador del Girona dos dies després d’haver disputat els primers 90 minuts amb la samarreta blanc-i-vermella, a Reus. “Estic molt agraït per la confiança que el club ha mostrat en mi; necessito conèixer més els conceptes tàctics, però sento que arribo a una gran família. És un any molt important i un repte per a la ciutat. Hem d’anar pas a pas i passarem moments complicats que haurem de solucionar des de la unió”. Cedit per l’Stoke City per a aquesta temporada, el central esquerrà aportarà seguretat i velocitat a l’eix defensiu d’un sistema que ja coneix. “Vaig marxar sent un nen a una lliga espectacular on he crescut i he adquirit molta experiència. Totes dues parts teníem clar que volíem anar de bracet”, va afirmar abans de reconèixer que no descarta formar part del Girona en propietat si les coses van pel bon camí. “El projecte té molt bona pinta; arribo amb moltes ganes de jugar i amb il·lusió per aportar el meu gra de sorra”.

El director esportiu, Quique Cárcel, el va definir com un jugador molt interessant. “Crec que, per les seves qualitats i característiques, ens aportarà molt. Tenir un jugador de perfil esquerrà és molt satisfactori, i ell té l’afegit de poder actuar com a lateral en una hipotètica línia de quatre”. Cárcel està convençut dels beneficis de l’onzè fitxatge del conjunt gironí, que no serà l'últim. “Estem intentant lligar les noves incorporacions com més aviat millor, però moure’s dins el mercat no és senzill. Nosaltres tenim les idees molt clares del que volem, però necessitem temps per transmetre confiança”, va concloure.