Kayode: “Arribo en el millor moment i en el lloc adequat per créixer”

El Girona ha presentat aquest dimarts, al PGA de Caldes de Malavella, un Larry Kayode que arriba com a cedit procedent del Manchester City en la cinquena operació, aquest estiu, entre les dues entitats. “Agradava a molts equips d’Europa i gaudir dels seus serveis era molt complicat, el fet que el Manchester City mostrés interès en ell ha estat fonamental per tenir-lo aquí” ha dit Quique Cárcel, que també s’ha desfet en elogis cap al nou davanter de l’equip, qui reforçarà una de les posicions que més dubtes ha generat durant l’estiu, acompanyant Stuani i Marlos Moreno. “Té les idees molt clares, lluita i demostra un nivell competitiu molt elevat. Les seves qualitats demostraran que és un gran davanter”.

Olarenwaju Larry Kayode (Ibadán, Nigèria, 1993) ha tingut uns dies moguts. El passat dimecres s’entrenava amb els seus nous companys –amb el pertinent permís del Manchester City- i 48 hores després va ser oficialitzat com a nou jugador gironí, tenint temps de participar, durant poc més de sis minuts, del debut blanc-i-vermell en l’elit del futbol. “El meu difunt pare em deia que arribaria lluny. Quan es va presentar aquesta oportunitat, no m’ho vaig pensar. Vull demostrar la meva vàlua per intentar dur a l’equip a les posicions capdavanteres de la taula”. Adquirit pel conjunt britànic per uns 4 milions d’euros, 37 gols –també en va marcar dos a l’Europa League-, 18 assistències i ser nomenat com a millor jugador de la lliga austríaca amb l’Àustria de Viena avalen un jugador que, de ben segur, voldrà demostrar, en un campionat de qualitats molts superiors, el brillant talent que se li suposa. De fet, si no hagués estat per la providencial intervenció d’Oblak en la darrera jugada, Kayode ja s’hauria estrenat amb el Girona. “Recordo quan passava la revisió mèdica i m’explicaven la història del club. Vaig descobrir un Montilivi il·lusionat amb la fita de l’ascens, sento que arribo en el millor moment i en el lloc adequat per créixer”. Veloç i mortífer prop de l’àrea rival, el futbolista nigerià arriba esperançat després del rumb que ha donat la seva trajectòria en els darrers dies. “Tothom sap que la lliga espanyola és una de les millors del món però si ets bon jugador, t’adaptes allà on vagis per aconseguir els teus objectius. Ens esforçarem de valent, entre tots, per assolir grans èxits”.

Cárcel, atent al mercat

La de Kayode, però, podria no ser la darrera peça ofensiva de l’equip dirigit per Pablo Machín. Amb el mercat encara obert, Cárcel apuntalarà la plantilla amb els últims retocs. “Estem intentant crear l’equip més competitiu possible. Fitxar davanters és el que més costa, desitgem fer un pas endavant però encara queden dies perquè es tanqui el mercat i el sistema tàctic també està canviant: si abans jugàvem amb dos puntes ara ja no. Si arriba algú més, probablement faci la funció de referència i complementi el que ja tenim”. Preguntat sobre Ramalho i Eloi, el seu futur segueix sent una incògnita i dependrà de les possibles incorporacions que falten per arribar. “En primer lloc, vull agrair el compromís de Kiko Olivas –el Valladolid ha fet oficial el seu fitxatge-, ens ha aportat molt i desitgem que tingui molta sort. Respecte Ramalho i Eloi, mereixen el màxim respecte ja que estan treballant molt bé. Desconec quin futur tindran; si arriben peces noves i les dues parts creiem que no tindran minuts, n’haurem de parlar” ha sentenciat el director esportiu del Girona.