El Girona tindrà dos reforços del City per a la segona volta

El Girona torna a aprofitar-se de les bones relacions que té amb el Manchester City i tindrà dos reforços del club anglès de cara a la segona volta del campionat. El primer és Pablo Maffeo, que tornarà a Montilivi, on va estar-s'hi cedit tota la temporada passada. El polivalent jugador ha tingut participació amb Pep Guardiola, que fins i tot l'ha alineat en dues ocasions a la Lliga de Campions, però ara buscarà més minuts a les ordres de Pablo Machín.

Pablo Maffeo: "Marxar a Manchester amb 15 anys i sense parlar anglès va ser molt dur"

L'ex de l'Espanyol anirà acompanyat a Girona, on coincidirà amb José Ángel Tasende, ' Angeliño'. El lateral esquerre també jugarà cedit pel City al Girona. Serà la segona cessió per al jove jugador gallec, després d'un pas pel New York City el 2015.

Els dos jugadors seran presentats aquest dimecres 28 a les 11 hores a Montilivi.